Más reservas y más deuda externa: el Gobierno transfirió al BCRA los USD2.000 millones del FMI

El Gobierno nacional oficializó la recompra de Letras Intransferibles (LEFI) en manos del Banco Central (BCRA) por parte del Tesoro Nacional con los 2.000 millones de dólares que le envió en FMI la semana pasada, a raíz de la aprobación de la primera revisión del acuerdo cerrado en abril.

La operación, anunciada oficialmente el último domingo, se formalizó mediante la Resolución Conjunta 37/2025 del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Finanzas, que se publicó este martes en el Boletín Oficial. El canje se realizó a valor de mercado, por lo que se recuperaron bonos por 3.269 millones de dólares en total.

Este canje tiene dos implicancias. Por un lado, es una nueva señal al mercado de que el BCRA tiene más poder de fuego en caso de una corrida contra el peso gracias a un aumento de las reservas netas.

Pero el segundo aspecto, pese a que el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, precisó que esta recompra significa una reducción de la deuda bruta por 1.269 millones de dólares, es el cambio de acreedor, ya que ahora esa deuda del Tesoro en lugar de estar dentro de la estructura nacional (mediante el Banco Central), pasa a implicar un aumento de deuda externa (con el FMI).

Esta es la segunda operación de recompra y está dentro del plan de capitalización del BCRA anunciado en abril junto al acuerdo con el FMI. La primera operación realizada en mayo de este año, con el primer desembolso de 12.000 millones de dólares del programa con el FMI, canceló Letras Intransferibles por 13.617 millones de dólares reduciendo la deuda bruta en 1.617 millones de dólares.

Qué dijo Quirno sobre la recompra de LEFI al BCRA

“En total, ambas operaciones de compra cancelaron deuda bruta del Tesoro por 16.886 millones de dólares reduciéndola en 2.886 millones de dólares y recapitalizando al BCRA por 14.000 millones de dólares”, según indicó Quirno en redes sociales.

El funcionario agregó que “es importante destacar que estos desembolsos, ahora en poder del BCRA, no han sido utilizados. Ni para operaciones de cambio ni el pago de los vencimientos del 9/7 ni el pago de intereses al FMI del 1/8 financiados por el superávit fiscal que el Estado Nacional obtiene desde enero de 2024”.

Quirno sostuvo que “las Letras Intransferibles fueron un 'paga dios' utilizado por gobiernos kirchneristas para apropiarse de las reservas del BCRA”.