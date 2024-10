La industria en Santa Fe sufre las consecuencias de la recesión de Milei: acumula una caída del 8,1% en 2024

La recuperación económica anunciada por el presidente Javier Milei no se refleja en la realidad. La producción industrial en la provincia de Santa Fe acumula una caída del 8,1% en 2024 en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque en agosto de 2024 se vio una mejora del 1,3% a nivel interanual, el panorama es preocupante.

Los datos surgen del Índice de Producción Industrial de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que dio cuenta de que la actividad este año estuvo por debajo de los registros del período 2021-2022 e incluso resultó inferior al registrado en 2018-2019.

La caída de la actividad fue general, ya que el 78% de las ramas fabriles presentó en agosto una merma interanual por la falta de demanda de bienes fabriles. Las actividades que mostraron bajas fueron: Industria siderúrgica (-2,35%), productos lácteos (-1,06), Maquinaria agropecuaria (-0,99), Productos de metal y servicios de trabajo de metales (-0,72), y Papel y productos de papel (-0,51).

En un contexto de recesión que profundiza los despidos, el total de trabajadores asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado presenta una disminución. Por sexto mes consecutivo, el empleo formal en julio en la Provincia se redujo un 2,1% interanual, equivalente a una reducción de 11.500 trabajadores. A su vez, el empleo industrial registra caídas desde febrero de 2024, alcanzando en julio una baja de 3,9% interanual, equivalente a 5.400 trabajadores asalariados menos en relación con el mismo mes de 2023.

La actividad siderúrgica es uno de los sectores que enfrenta fuertes retrocesos. La producción de acero sufrió en agosto de 2024 una caída de 43,7% interanual, acumulando en ocho meses un descenso de 49% en relación con el mismo período del año pasado. Por su parte, la elaboración de laminados en agosto cayó un 26,1% interanual, y un 42,8% desde inicio de 2024.

En los últimos meses, tras la paralización de la obra pública nacional por disposición del Gobierno nacional, la menor demanda de productos siderúrgicos impactó negativamente sobre la producción sectorial en el territorio que gobierna Maximiliano Pullaro. El volumen producido en los primeros ocho meses de 2024 es el más bajo de los 16 últimos años, ubicándose incluso por debajo de los registros mínimos de 2009 y 2020.

El nivel de actividad de la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe presentó en agosto de 2024 una nueva caída de 14,1% interanual. De acuerdo al índice de producción sectorial elaborado por Fisfe, en ocho meses de 2024, la producción metalúrgica santafesina acumuló una disminución de 25,1% en relación con el mismo período del año anterior.

Cayó 1,6% la participación de los trabajadores por la crisis de salarios y empleo

La situación va de la mano a lo que ocurre a nivel nacional. Debido a la caída del empleo y de los salarios desde que asumió el presidente Milei, la participación de los trabajadores en relación con el valor de la producción de las empresas cayó del 45% al 43,4% entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo a los números de la "Cuenta Generación del Ingreso e insumo de mano de obra" del INDEC, sin contar los factores estacionales, esta caída se profundizó con la devaluación de diciembre 2023, la reducción de los salarios y de los puestos de trabajo durante la primera mitad de 2024. Además, sin considerar el sector público, la participación relativa del trabajo desciende al 35,6%.

Del informe del organismo surge que en 12 meses, en el sector público, la construcción y la enseñanza pública se concentraron las mayores caídas en la participación de los trabajadores. En el segundo trimestre de 2016, los trabajadores se llevaron el 48,2% de la “torta”, descendieron al 43,9% en igual trimestre de 2019, con la pandemia se desplomó al 39,8%, se ubicó en el 45% en el segundo trimestre de 2023 y descendió al 43,4% entre abril-junio de 2024.

Los puestos de trabajo totales alcanzaron los 22.267.000, "lo que representó un incremento de 0,5% respecto a igual trimestre de 2023". "Se destacó el incremento observado en los puestos de trabajo asalariados no registrados (2,9% interanual)", señala el informe. Los asalariados no registrados aumentaron de 5.417.000 a 5.572.000. En cambio, los asalariados registrados descendieron de 11.180.000 a 11.033.000, mientras que los puestos de trabajo de los no asalariados subieron de 5.568.000 a 5.662.000.