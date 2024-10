Debido a la caída del empleo y de los salarios desde que asumió el presidente Javier Milei, la participación de los trabajadores en relación con el valor de la producción de las empresas cayó del 45% al 43,4% entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo a los números de la "Cuenta Generación del Ingreso e insumo de mano de obra" del INDEC, sin contar los factores estacionales, esta caída se profundizó con la devaluación de diciembre 2023, la reducción de los salarios y de los puestos de trabajo durante la primera mitad de 2024. Además, sin considerar el sector público, la participación relativa del trabajo desciende al 35,6%.

Del informe del organismo surge que en 12 meses, en el sector público, la construcción y la enseñanza pública se concentraron las mayores caídas en la participación de los trabajadores. En el segundo trimestre de 2016 los trabajadores se llevaron el 48,2% de la “torta”, descendieron al 43,9% en igual trimestre de 2019, con la pandemia se desplomó al 39,8%, se ubicó en el 45% en el segundo trimestre de 2023 y descendió al 43,4% entre abril-junio de 2024.

Los puestos de trabajo totales alcanzaron los 22.267.000, "lo que representó un incremento de 0,5% respecto a igual trimestre de 2023". "Se destacó el incremento observado en los puestos de trabajo asalariados no registrados (2,9% interanual)", señala el informe. Los asalariados no registrados aumentaron de 5.417.000 a 5.572.000. En cambio, los asalariados registrados descendieron de 11.180.000 a 11.033.000, mientras que los puestos de trabajo de los no asalariados subieron de 5.568.000 a 5.662.000.

Además, se observa un descenso de 1,6% en las horas trabajadas respecto al mismo trimestre de 2023, según el Indec. Las horas de los asalariados cayeron 2,1% y las de los no asalariados disminuyeron 0,1%. En el caso de los registrados, el descenso de las horas trabajadas es de 1,8%, mientras que las horas correspondientes a los no registrados tuvieron un descenso de 2,8%.

El organismo detalla que si bien la caída de las horas trabajo fue generalizada, se concentró con mayor fuerza en la construcción, electricidad, gas y agua, industria manufacturera y entre el personal de casas particulares. De los 5.572.000 asalariados no registrados -en construcción, agro, servicios sociales y salud privado y personal de casas particulares- son más los trabajadores no registrados que los registrados.