La industria como motor de la actividad económica: creció 4,1% interanual

En marzo la actividad manufacturera arrojó un alza de 2,8% frente a febrero y compensó la caída del agro. Con estos datos el primer trimestre cerró con una suba de 2,3% interanual.

La producción de bienes durables y de consumo masivo equilibra la caída que se produce en el sector agrícola. “En marzo la actividad industrial registró una suba tanto en la comparación anual de 4,1 por ciento interanual y de 2,8 por ciento frente a febrero previo (sin estacionalidad)”, según los datos que maneja la Unión Industrial Argentina (UIA). El dato de la industria es una de las explicaciones de la expansión de la actividad económica ese mes y que llevó a que el primer trimestre del año sea el mejor desde 2018.

La mejora, como en los anteriores informes, evidencia una alta heterogeneidad de acuerdo a la rama de actividad que se analice. Los datos adelantados del mes de abril mostraron una situación heterogénea similar a la de marzo, con sectores que siguen traccionando y otros que muestran un menor dinamismo.

“No se descarta que las tensiones cambiarias de fines de abril impacten sobre la actividad, especialmente a partir de las dificultades para el abastecimiento de insumos y la suba de costos y la tasa de política monetaria. También continuará el impacto de la sequía sobre la molienda y los sectores industriales encadenados", detallan desde la entidad que nuclea a las principales industrias del país.

Según entendió la UIA, ambas situaciones podrían compensarse "parcialmente" por "las medidas orientadas a sostener el consumo y la demanda de bienes durables", que fueron anunciadas en las últimas horas por el Gobierno. El dato de marzo se explicó por el crecimiento de hasta 25 por ciento en sectores vinculados con el consumo de bienes durables como automotores y también la refinación de petróleo asociado al buen desempeño en el sector de hidrocarburos.

Sector por sector

De acuerdo con el informe de la entidad fabril, entre los sectores que continúan con buen dinamismo se destacó el segmento de automotores, con una suba de 25,4 por ciento al producirse 61.104 unidades (aunque aún se encuentra un 20 por ciento por debajo del máximo de producción de marzo de 2013). El sector se vio impulsado tanto por las ventas al mercado interno como por las exportaciones.

También hubo un aumento del sector de electrónicos, que registró un alza de 37,4 por ciento durante el marzo, impulsado principalmente por la producción de celulares. El sector refinación de petróleo tuvo un crecimiento de 14,9 por ciento interanual, que se vio impulsado por la producción de naftas y gasoil.

Metales básicos registró un alza de 7 por ciento interanual traccionado principalmente por la producción de aluminio, aunque la producción de acero registró una suba menor (1,8 por ciento interanual). Otros sectores, si bien registraron subas interanuales, mostraron un menor desempeño interanual. Entre ellos se encuentra papel y cartón (1,2 por ciento), que registra desde los últimos meses un menor impulso de papel para embalaje, que había sido el sub-rubro que más había traccionado al alza durante el último año.

La industria metalmecánica marcó un incremento de 1,1 por ciento interanual, con una situación heterogénea al interior del sector: traccionaron al alza autopartes y bienes de capital, mientras que maquinaria agrícola registró una fuerte caída interanual.

Por su parte, se observaron caídas de hasta 4 por ciento en otros sectores vinculados con el menor dinamismo de la construcción (minerales no metálicos) y en particular con el impacto de la sequía, entre los que se encuentran alimentos y bebidas (molienda), sustancias y productos químicos (biodiesel y agroquímicos) y maquinaria agrícola. Además, hubo bajas interanuales durante el mes en minerales no metálicos (-3,8 por ciento interanual), aunque de manera dispar: “los despachos de cemento registraron una suba interanual mientras que el índice construya marcó una caída”, de acuerdo con la UIA.

La misma tendencia se observa en el sector de alimentos y bebidas (-3,6 por ciento interanual), con un mal desempeño de la molienda de oleaginosas producto de la sequía. Asimismo, registró una caída la producción de sustancias y productos químicos (-0,9 por ciento), traccionada a la baja por la producción de biodiesel y agroquímicos, afectados por la menor demanda del sector agrícola por la sequía.

Trimestre y adelanto de abril

Con estos datos el primer trimestre cerró con una suba de 5 por ciento anual, en parte debido a la baja base de comparación por la tercera ola de Covid. En tanto, al comparar con el cuarto trimestre de 2022 (sin estacionalidad) se registró un alza de 2,3 por ciento, impulsado por el buen desempeño del sector automotor.

Sin contemplar este sector, la suba habría sido de 2 por ciento interanual y de 0,8 por ciento trimestral sin estacionalidad.

Los datos adelantados del mes de abril mostraron una situación heterogénea similar a la de marzo, con sectores que siguen traccionando y otros que muestran un menor dinamismo. Algunos indicadores vinculados con la producción de bienes durables y el consumo masivo mostraron un buen dinamismo durante el mes, como fue el caso del sector automotor y la recaudación de IVA DGI.

Por otro lado, los indicadores vinculados con el sector agrícola, como es el caso de la liquidación de divisas provenientes de la molienda de oleaginosas y el patentamiento de maquinaria agrícola, como así también los sectores proveedores de insumos de la construcción, como los despachos de cemento, mostraron un menor desempeño.

Pese a un contexto macroeconómico más complejo, en los primeros meses del año la actividad industrial logró sostener los niveles de producción por algunos sectores específicos.