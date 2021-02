El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis analizó la situación económica en la Argentina pospandemia y pronosticó que el país crecerá "un 7,5% este año por haber estabilizado la economía".

“A la pauta inflacionaria la veo ambiciosa pero es la misión de un gobierno ser ambicioso con los objetivos. Va a depender más de la capacidad política que de la capacidad económica del gobierno”, analizó. Y agregó: “Generalmente los procesos de inflación altos, es un problema de coordinación. Podés tener una suba del poder adquisitivo de 5 puntos con inflación del 50 o del 30. El desafío es coordinar”.

En declaraciones a El Destape Radio, el economista indicó: “Errar cuesta muy caro cuando tenés inflación tan alta. Los empresarios y los sindicatos prefieren errar por exceso que por defecto. Pifiar con inflaciones de 30 o 40 es mucho mayor el pifie que con inflación del 3. Los candidatos a tratar a frenar de la inflación van a ser las tarifas y por otro lado el dólar. Tenemos que pasar del concepto del ancla al concepto de semi ancla, algo que te va metiendo fricción y te hace bajar la velocidad”.

En ese sentido, explicó: “Si mantenés el dólar en 85 por un año, vas a bajar la inflación pero al 2 de enero sale volando. Creo que las tarifas en diciembre del 2015 estaban baratas. Fue un problema que nuestro gobierno encaró de manera no razonable. Creo que las tarifas en junio del año pasado seguían estando cara. Fue tal el aumento que metió Macri que cuando vos mirás el último, dejaron con precios de energía más caros de los 90, cuando Argentina se caracterizaba por tener las tarifas más caras del mundo. Si este año suben 20 o 25 no vas a tener un problema de servicio”.

El economista explicó que muchos países en el mundo cobran retenciones y que son necesarias para la recaudación, pero también para mantener precios bajos. "Más o menos un tercio de los países en el mundo cobran retenciones y no son países que les va mal”, sostuvo. El ex funcionario sostuvo que en la Argentina el principal problema son los precios de los alimentos.

"Hasta el propio Cambiemos tuvo que utilizar las retenciones y hasta el FMI reconoció su eficacia. Las retenciones te cortan el aumento de precios en seco pero necesita dos o tres cosas más para solucionar el problema”, enfatizó.

Asimismo, Álvarez Agis remarcó: “Lo que Guzmán armó es básicamente un plan de estabilización y fue exitoso. Estabilizó la economía sin meternos en una recesión. Creo que esto es poco ponderado. Si te fijas como estaba la economía el primero de septiembre y como está hoy. El dólar bajó 40% más y el Banco Central tiene dos mil millones más que no tenía. Esta configuración va a hacer que la economía recupere este año 5 pueda llegar a 7, 7 y medio. No es una recuperación enorme pero tal vez en el 2022 terminemos de recuperar todo lo que nos hizo perder el corona”.

Asimismo, dejó en claro: “Lo más importante de la recuperación es de dónde venga. Hoy está viniendo más de la dinámica del sector privado que del público. El gasto público está volviendo a niveles pre pandemia. La recuperación tiene que estar muy apalancada en el sector privado porque va a generar empleo de calidad. La nivel electoral no es lo mismo que tu poder adquisitivo suba 5 o 6 puntos con una inflación de cuarenta que con una del 30”.

A nivel político, Agis aseguró: “El desafío del gobierno va a ser poder explicar a la población que argentina creciendo al 7 después de una pandemia, dos años de recesión y un acuerdo con el Fondo va a hablar muy bien del gobierno en materia de economía. Al kirchnerismo le pidieron durante 4 años autocrítica y para mí la más concreta es que el presidente es Alberto y no Cristina. Me preocupa que la otra opción hoy dice que si le vuelven a dar la oportunidad va a hacer lo mismo pero más rápido. Ahí yo me voy a Uruguay. Ojalá tuviéramos una oposición que diga que aprendió de sus errores y que si vuelven a tener la oportunidad tanta deuda no van a tomar y tanto ajuste no van a hacer. O que hace el gobierno es muy parecido a lo que podemos pensar que es una dinámica razonable debido a las restricciones que tiene el gobierno”.

Por último, cerró: “YPF termina reestructurando su deuda de manera razonable y sostenible. Si el Fondo nos pide lo mismo que le pidió a Macri no hay que tener un acuerdo con el Fondo. Si nos piden algo razonable puede llegar a ser una ayuda en vez de un peso como fue antes. Este gobierno es de coalición que tiene los esfuerzos concentrados en mantenerse unida”.