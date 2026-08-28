"Veo que están desesperados": la fuerte advertencia sobre la parálisis de la economía

El periodista y economista Alejandro Bercovich analizó el complejo panorama productivo en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con vos 89.9, donde remarcó la profunda preocupación que atraviesa a la administración nacional ante la falta de reactivación y el estancamiento de la actividad.

Durante la conversación, Tenembaum consultó sobre las versiones que indican que el Gobierno evalúa alternativas para que el Estado intervenga de manera activa con el objetivo de impulsar una recuperación antes de las elecciones. Frente a este escenario, Bercovich fue categórico sobre la postura del oficialismo: "Veo que están desesperados".

El impacto en la economía real y las tensiones internas

Al profundizar sobre las demandas del sector privado y la respuesta de las autoridades, Bercovich detalló el cuadro de situación que enfrentan los funcionarios. "Veo que ante los empresarios que les plantean la parálisis, lo catatónico que está la economía real Caputo responde", explicó en referencia a la conducción del Palacio de Hacienda.

En ese marco, el analista sostuvo que el discurso oficial buscó adaptarse al malestar generalizado y subrayó que "no fue casual que use la expresión justicia social" en su mensaje. Asimismo, vinculó ese giro discursivo con las disputas políticas que se desarrollan en el seno del Ejecutivo nacional.

"Hay una tensión ahí que yo no sé hasta qué punto está mediada por asesoría de Santiago Caputo, que dicen que está lastimado en la interna, que puede haberle acercado a su tío la propuesta de hablar de justicia social en la primera frase de su conferencia de prensa", planteó el periodista, quien insistió en que "no pareció casual" y que refleja de forma evidente la inquietud que predomina en el oficialismo.

La suba de la morosidad y la alerta en los municipios

Más allá de los debates en la cúpula del poder, Bercovich advirtió sobre las consecuencias directas que la recesión económica está generando en los distintos niveles de la administración pública y en la vida cotidiana de las comunas.

En ese sentido, reveló los testimonios que recogió en los últimos días en el ámbito local: "Esta semana hablé con varios intendentes que me decían que en el momento en el que empezó a picar la morosidad empezó a bajar la tasa de cobrabilidad de tasas municipales también". De esta forma, graficó el deterioro en las cuentas distritales derivado del freno de la actividad.