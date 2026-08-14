«Hay inflación que no está acompañada por una recuperación salarial»

El periodista Nelson Castro lanzó duras críticas contra la gestión económica del Gobierno durante la emisión de Vamos Rivadavia, por Radio Rivadavia. Al analizar el escenario macroeconómico y su impacto cotidiano, sostuvo que la administración central no logró cumplir sus metas y mantiene un divorcio con las necesidades urgentes de la población.

En su editorial, el conductor apuntó directamente contra uno de los objetivos centrales del plan económico oficial: bajar la inflación. "Más allá de que desde el punto de vista de la política, de los objetivos del gobierno, viene fracasando. Viene fracasando porque no ha terminado con la inflación. Y parece poco probable que este año se termine con la inflación", afirmó.

La inflación sin recomposición salarial

El análisis de Castro profundizó en cómo percibe la ciudadanía los índices mensuales difundidos oficialmente, restando peso a las comparaciones matemáticas que realizan algunos sectores productivos o sindicales frente a las proyecciones anuales. "Hay que decirle al gobierno que en el bolsillo de la gente lo que significa el 2,1%, como el 1,9%, como el 1,8%, es que hay inflación, que no está acompañada por una recuperación salarial", explicó.

En esa línea, el periodista agregó que incluso en los casos donde los gremios logran cerrar paritarias que superan por pocos puntos las previsiones inflacionarias anuales, esa leve diferencia no compensa el retroceso acumulado en el poder adquisitivo.

Créditos chicos para gastos básicos

Como evidencia del deterioro social, el conductor apuntó hacia el incremento en la demanda de financiaciones bancarias de montos bajos, utilizadas por los sectores medios y de menores recursos para afrontar los gastos cotidianos básicos. "¿En qué se ve esto? En esto que está ocurriendo ahora con los préstamos de la gente, que tiene dificultades para pagar", detalló.

Castro fue puntual sobre las cifras que más le llamaron la atención: "Fíjense ustedes los montos de los préstamos que tiene la gente, en la que tiene dificultades, porque no es que sacó un crédito de 100 millones de pesos y uno dice bueno, ahora tiene que pagar 700, pero sacó un crédito de 10 millones de pesos. Gente que sacó créditos de un millón de pesos, dos millones de pesos. ¿Para qué es eso? Para vivir, mejor dicho para sobrevivir".

La crítica al ministro de Economía

Para cerrar su exposición, Castro cuestionó la postura del Palacio de Hacienda frente a este escenario de apremio financiero cotidiano y apuntó contra la desconexión de los funcionarios nacionales con la realidad social. "Esto es algo de lo cual ayer, yo no lo escuchado hablar al ministro de economía. El tipo que habla distantemente estas cosas porque claro, no forman parte de su realidad, ni de la realidad suya ni de la gente de su circunstancia. Es un verdadero problema que tiene este gobierno", concluyó.