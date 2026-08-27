"¿Cómo puede ser que no haya inflación si la luz vino dos veces más?": la queja de un comerciante

El empresario pyme Gustavo Zuviría expuso la crítica situación que atraviesa el sector productivo y comercial a raíz del fuerte incremento en las tarifas de los servicios públicos y la constante carga tributaria. En diálogo con C5N, el comerciante puso en duda las afirmaciones sobre la desaceleración de precios al contrastarlas con la realidad cotidiana de su actividad y los costos operativos indispensables para mantener la persiana abierta.

Durante su intervención, Zuviría describió cómo las boletas de servicios esenciales como la luz, la energía y el combustible se volvieron compromisos inevitables de cumplir que descalabran las cuentas de los negocios. Frente a ese escenario, el comerciante planteó una pregunta directa ante la marcada contradicción entre las versiones que niegan la suba de precios y lo que sucede mes a mes con las facturas.

Tarifas en alza y el peso de los costos operativos

¿Cómo puede ser que no haya inflación si a mí de luz me vino dos veces más?", cuestionó al aire sobre el fuerte desfasaje en los montos a pagar. Según detalló, el impacto de las subas se siente de manera determinante en la estructura financiera de su establecimiento, donde los servicios pasaron a representar un porcentaje crítico de los gastos mensuales.

"Hoy los servicios pasan a ser casi un 20% de tus gastos fijos y eso es una locura", remarcó Zuviría al graficar el nivel de asfixia que genera la actualización tarifaria. En ese sentido, explicó que, al tener incrementos que en algunos períodos llegan a triplicar los valores previos, los titulares de las pequeñas y medianas empresas quedan en una posición de extrema vulnerabilidad económica, donde la prioridad excluyente pasa a ser saldar los suministros básicos para no frenar la actividad.

Presión de ARCA y la imposibilidad de planificar

Más allá del encarecimiento de la energía y los combustibles, el entrevistado hizo hincapié en el ahogo que produce la exigencia fiscal permanente. Zuviría señaló de forma directa la rigidez en los vencimientos que impone la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las graves consecuencias financieras que sufren los contribuyentes que no logran cancelar los comprobantes a término.

"Tenés la presión de ARCA, la presión de impuestos, tenés una enorme cantidad de presiones y el día que no pagaste el VEP de ARCA tenés un problemón", advirtió el comerciante sobre los riesgos de sufrir embargos bancarios y los altos costos asociados al recargo de intereses en caso de necesitar recurrir al cambio de cheques.

Por último, Zuviría lamentó el impacto anímico y estratégico que provoca este contexto adverso en la gestión diaria. El empresario remarcó que la falta de previsibilidad y la incertidumbre general impiden proyectar el crecimiento de los negocios. "Dejás de pensar y estás todo el día obsesionado no en buscar soluciones, sino en tapar agujeros", concluyó con crudeza.