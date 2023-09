De Mendiguren afirma que "Argentina tiene que salir produciendo y no especulando"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, manifestó hoy que el país tiene que “salir produciendo y no especulando”, y no con “alquimias” como la dolarización, en un evento desarrollado en el Hotel Alvear en el barrio porteño de Recoleta.

“La Argentina tiene que salir produciendo y no especulando. No somos ni Zambia ni las Islas Marshall ni Micronesia”, manifestó de Mendiguren en referencia a las propuestas de dolarización.

De Mendiguren fue uno de los oradores de la novena edición del Latam Economic Forum, organizado por las firmas Research For Traders y FinGurú del economista Darío Epstein, en el cual también expondrán el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, la economista Marina dal Poggeto, y el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, entre otros.

“Para nosotros el problema central de la Argentina es un modelo económico primarizado: el país le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho”, dijo de Mendiguren.

En ese sentido, manifestó que “todos los planes que no tengan como eje central que Argentina salga de esa restricción externa permanente y genere los dólares necesarios”, implicarán que “nos sigamos mordiendo la cola”.

El funcionario hizo referencia a la “pérdida de competitividad” que generó la fijación del tipo de cambio en la década de los noventa, y como dicha situación generó incluso un impacto negativo en el sector agropecuario.

“Con el 1 a 1 se fundía un agricultor en la pampa húmeda. El campo en 2001 tuvo la segunda mejor cosecha histórica y con ese 1 a 1 hubo 13 millones de hectáreas hipotecadas y 100.000 productores quebrados. Esto generan las magias sostenidas en el tiempo en la producción”, recordó.

Tras lo cual, reiteró que “este es el peligro cuando uno cree que se puede sacar a una economía con magia y cosas raras. Las economías normales del mundo tienen su propia moneda y promueven la generación de la riqueza”.

Recordó, en ese marco, que de la crisis del 2001 “se salió con sentido común”, llevando al país al “periodo de crecimiento más largo de la historia argentina entre 2002 y 2011” a partir de lo que –consideró- como tres valores fundamentales: “tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit”.

Respecto de la situación actual, de Mendiguren señaló que hoy se viven “debates parecidos” sobre qué hacer con la economía.

“La foto de la Argentina hoy es inviable pero la película es totalmente positiva y casi imbatible”, indicó.

En ese marco, subrayó que “la única salida de esto es consiguiendo más dólares para hacer más fuerte a la economía y no con alquimias”.

“Para nosotros, la Argentina sale creciendo y lo hace con valor agregado porque es la única forma de tener sustentabilidad, salarios altos y una economía que abandone su eterna crisis de restricción externa”, recalcó.

Finalmente, invitó a que el debate no gire en torno de temas como la dolarización sino, más bien, en cómo hacer para exportar más.

“Hoy el 85% del trigo que se exporta es a granel a US$ 300 la tonelada cuando en harina serían U$S 600 y en galletitas y pastas a US$ 2.300. La tonelada de maíz la exportamos a US$ 250 cuando en aceite de maíz serían US$ 1800”, ilustró el secretario de Industria y Desarrollo Productivo.

Con información de Télam