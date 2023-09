Argentina presidió por primera vez el Comité internacional sobre comercio entre países en desarrollo

La Argentina presidió hoy en Ginebra la 32° sesión del Comité de Estados del Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC), plataforma mundial de preferencias arancelarias entre países en desarrollo, de la que participan 42 países que representan 30% del comercio mundial.

La Cancillería informó que en la reunión, presidida por el representante permanente argentino en Ginebra, embajador Federico Villegas, elegido por consenso en mayo pasado, los países intervinientes revisaron el estado de las rondas de negociación.

Además, analizaron el rol que el SGPC tendrá para hacer frente a los desafíos globales actuales que enfrentan las naciones en desarrollo, tales como la crisis climática, los efectos de la pandemia y la inseguridad alimentaria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este Comité proporciona un vehículo para abordar desafíos globales apremiantes a través de la cooperación comercial para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, explicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Ofrece asimismo una plataforma interregional viable para consolidar y dinamizar las relaciones comerciales globales Sur-Sur.

El SGPC es un marco único de asociación sur-sur creado en 1988 bajo los auspicios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y fue desarrollado como una herramienta esencial para promover el comercio mutuo y la cooperación económica entre los países en desarrollo.

Entre los participantes del SGPC se cuentan algunos de los principales socios comerciales de nuestro país como Brasil, Corea, India, Indonesia, Egipto, Paraguay y Uruguay.

Los integrantes del SGPC se encuentran entre las economías en desarrollo emergentes más dinámicas, que generaron una demanda de importaciones de unos US$ 5,3 billones en 2022, equivalente a 20,5% del total de las importaciones mundiales.

Las exportaciones Sur-Sur crecen más rápidamente que las exportaciones mundiales, a una tasa promedio anual de 11% entre 1995 y 2022, superando ampliamente las exportaciones mundiales totales (7%).

El comercio Sur-Sur ha aumentado de US$ 500.000 millones en 1995 a US$ 6,1 billones en 2022, y ahora es superior al del comercio Norte-Sur, y es de gran importancia no sólo por su rápido crecimiento en términos cuantitativos sino también por su contribución cualitativa a la creación de una mayor diversificación y resiliencia económicas.

Con información de Télam