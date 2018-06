Mauricio Macri se reunión con el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti justo cuando el máximo tribunal tiene que resolver un pedido de la familia presidencial en la causa Correo Argentino. La cuestión pasó de largo en las crónicas del encuentro, enfocadas en la posible rerere elección de Lorenzetti al frente de la Corte. Pero, como informó El Destape, los Macri presentaron un recurso de queja ante la Corte en el marco de la causa Correo Argentino donde piden el desplazamiento de la fiscala Gabriela Boquin.

El recurso de queja presentado por los Macri circula en estos días entre los despachos de los supremos. Su último movimiento es del pasado 6 de junio, cuando llegó a la Vocalía N 9 que corresponde a Elena Highton de Nolasco.

Los Macri no quieren que la fiscal Boquín investigue el vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de Socma y Sideco. La maniobra de la familia Macri para desplazar a Boquin ya tuvo dos negativas. En primera instancia, por parte de la jueza Marta Cirulli, y en la Cámara Comercial, donde las juezas María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini ratificaron que el rol de la fiscala Boquin es investigar el caso. Tal como informó El Destape, estas 3 juezas son parte fundamental en el letargo de más de 15 años que lleva esta causa. En el caso de Cirulli, incluso está imputada en la causa penal junto a Macri, pese a lo cuál rechazó excusarse de seguir interviniendo. Pero, ante los pedidos de Macri y los suyos para sacarse de encima a la fiscala Boquin, tuvieron el decoro de no dinamitar la Constitución ni su propia jurisprudencia.

Con esta queja a la Corte los Macri gastaron su último recurso procesal. Buscaron también intervenga el procurador interino Eduardo Casal, que sigue las directrices de la Casa Rosada. El interino Casal tendrá que opinar si corresponde que la Corte opine sobre la cuestión, que es básicamente si un fiscal (en este caso Boquin) tiene la potestad de investigar un caso.

Luego será el turno de la Corte. Allí jugarán las tensiones entre Macri y Lorenzetti así como las posiciones de los jueces que designó a dedo Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Este último es el predilecto del Gobierno y de Clarín, su sponsor. La jueza Highton de Nolasco està entrampada entre la legalidad y el favor del Gobierno para que siga en el cargo luego de los 75 años.

La decisión no es menor. La fiscal Boquin es casi el único escollo que le queda a la familia Macri para tener el control total de la operación Correo. Ya desplazaron al fiscal federal Juan Pedro Zoni, que había imputado a Macri, Oscar Aguad y a todos los involucrados en la maniobra; denunciaron al fiscal Sergio Rodriguez, que investiga el caso desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas; corrieron al ex procurador Carlos Balbin, que no acompañó la intención presidencial de condonarle la deuda a su familia; entre otras maniobras.

Los Macri quieren desplazar a la fiscala Boquin desde que frenó la condondación de más de 70.000 millones de pesos de la histórica deuda del Correo. En diversos escritor repitieron que “no es parte de este proceso, por lo tanto no tiene derecho a ofrecer prueba, ni a solicitar informes, que nada tienen que ver con el proceso”, la acusaron de tener “un objetivo mediático y político” y de impulsar una “aventura procesal”. En uno de esos documentos, plantearon que “la Fiscalía de Cámara ha adquirido un protagonismo tal, que excede a todas luces sus facultades, entorpeciendo el procedimiento, con peticiones carentes de todo asidero fáctico y jurídico”. Todo esto ya fue descartado por las mismas juezas que participan del expediente. Pero la Corte tendrá la última palabra. Y Macri se reunió con Lorenzetti.