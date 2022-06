El "Chapa" Retegui no trabajará con Tevez en Rosario Central

Carlos "Chapa" Retegui no formará parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central, según confirmó el secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que es "incompatible" con su función.

"Es incompatible mi función (como secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad) y trabajar con Tevez en Rosario Central", declaró Retegui. "Hace cinco o seis días que no duermo. Quiero aclarar que primero soy amigo personal de Carlos (Tevez) y lo quiero con el corazón. Hace una semana Rosario Central, uno de los más grandes del mundo y con una hinchada majestuosa, nos llamó y la verdad es que lo voy a acompañar siempre que me lo permita el gobierno de la Ciudad y la secretaría de Deportes. Pero no puedo dejarla de la noche a la mañana", aseguró en charla con TyC Sports,

El DT campeón olímpico con Los Leones en Río 2016 y medalla de plata olímpica con Las Leonas en Tokio 2020 sería reemplazado por Walter Erviti, exvolante de San Lorenzo, Banfield y Boca, reportó esta mañana una fuente "canalla" a Télam.

Retegui, de 52 años, asumió la imposibilidad de estar "en el día a día" junto al "Apache", pero se comprometió a asesorarlo y acompañarlo en su nueva función. El exentrenador de los seleccionados femenino y masculino de hockey sobre césped llegó a la función pública en enero pasado y "está muy comprometido con su trabajo al frente de la Secretaría de Deportes", señalaron voceros de CABA.

"Estaré con Carlos como lo acompaño desde hace más de un año para esta posibilidad. Él dijo en una charla que quería agarrar Rosario Central por su gente. Lo acompañaré siempre que pueda respetar mis responsabilidades en el cargo, en el que llevo casi cuatro meses y somos muchas personas trabajando", aclaró Retegui.

"Tevez es un tipo que se prepara de la mejor manera. Yo soy parte del proyecto y lo voy a apoyar. Se le cumplió el sueño de dirigir Rosario Central, que tiene a esa hinchada tan imponente. Carlos es uno de los mejores de la historia de Boca, campeón con el club, y con Manchester United, Manchester City, Juventus y Corinthians y dejando a West Ham en la Premier. Estaré cerca de mi amigo, lo admiro", agregó el "Chapa".

El eventual desembarco en Rosario Central, que concretaba su deseo declarado de trabajar en el ambiente del fútbol, implicaba presentar la renuncia ante el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

El "Chapa" cumple en el área de Deportes de la Ciudad su segunda experiencia en política tras desempeñarse como concejal del Frente de Todos (2015-2019) en la ciudad bonaerense de San Fernando, su lugar de origen.

"Es muy difícil que pueda ocuparse 100% en Central por el compromiso con su tarea en la Ciudad. No puede hacer las dos cosas. Lo ama a Tevez, lo va a asesorar, lo va a acompañar, pero no estando en el día a día", precisaron las fuentes consultadas.

Central generó la semana pasada una de las noticias deportivas del año cuando acordó la llegada de Tevez a la dirección técnica del primer equipo, de la mano de Retegui y con el respaldo del empresario futbolístico Christian Bragarnik.

El "Apache" asumió este martes la conducción del plantel "canalla" acompañado del preparador físico Martín Traversi y sus hermanos Miguel, Diego y Adrián Tevez como colaboradores.

"Carlos no duerme, lo mismo que los hermanos, porque se respira fútbol y no paramos de ver partidos para conocer a los jugadores y al equipo. En lo personal tengo una situación compleja entre mi amigo y la responsabilidad. En el momento que le planteé mi complicación, me dio un abrazo y al otro día ya arrancamos a trabajar para Rosario Central. Me sorprenden sus acciones y templanza", añadió Retegui.

Y aseveró: "Tevez va a ser de los mejores entrenadores del mundo, tuvo a los mejores de Argentina, a Ferguson en Inglaterra, a Conte y Allegri en Italia, y yo vi cómo Paolo Maldini le abrió las puertas en el Milan, donde no jugó, y compartimos una jornada para aprender de metodologías de trabajo".

Consultado por la situación de Retegui, el exfutbolista de Boca respondió: "Es parte de este proyecto, está en una situación en la que tiene que desligarse de su puesto original, pero va a estar con nosotros".

"Chapa" Retegui es entrenador de fútbol recibido en 2019 y tiene un prestigioso currículum en el hockey. Fue técnico de Los Leones en la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y con Las Leonas ganó el Mundial 2010 y la medalla de plata en Tokio 2020.

En tanto, el exdirector técnico de Atlanta, el marplatense Walter Erviti, de 42 años, sería el reemplazante de Retegui como ayudante de campo de Carlos Tevez en Central.

Un vocero del club del barrio de Arroyito informó esta mañana a esta agencia que "Erviti se iba a sumar al cuerpo técnico de Tevez cuando todavía no se sabía que Retegui se iba a bajar del proyecto", aunque también existe la posibilidad de que el "Apache" haya barajado la posibilidad de incorporarlo a sabiendas de las dificultades del "Chapa" para desvincularse de su cargo como funcionario del Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, Tevez dirigió esta mañana su segundo entrenamiento con el plantel profesional "canalla", en el predio de Arroyo Seco, con vistas al partido debut como entrenador del viernes, a las 19, cuando Central reciba a Gimnasia en el Gigante de Arroyito.

El plantel almorzará y descansará en el hotel del predio, donde esta tarde cumplirá el segundo turno de entrenamiento, con la práctica de fútbol previa al partido del viernes.

Con información de Télam