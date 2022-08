US OPEN

"El deporte es más grande que cualquier jugador", dijo Nadal sobre ausencia de Djokovic

El tenista español Rafael Nadal, máximo ganador de Grand Slam (22), dijo que "el deporte es más grande que cualquier jugador", en clara referencia a la ausencia en el US Open del serbio Novak Djokovic.

"Repito lo que dije muchas veces: el deporte es más grande que cualquier jugador. Me perdí muchos torneos importantes en mi carrera debido a lesiones. El año pasado no estuve aquí. Hace dos, tampoco; el torneo continúa", señaló Nadal en una rueda de prensa.

La nueva edición del US Open no contará con Djokovic (6) por no haberse vacunado contra el coronavirus.

"El mundo del tenis sigue adelante. Incluso si no es una buena noticia para todos, el mundo continúa y el tenis continuará después de mí, de Novak, de Roger (Federer)", agregó el actual número tres del ránking ATP, quien retornará al Abierto de los Estados Unidos, después de tres años.

"La ausencia de Djokovic es importante, dura para los aficionados, para el torneo, para los jugadores también, porque queremos tener el mejor cuadro posible", indicó el ganador del US Open en 2010, 2013, 2017 y 2019.

Con información de Télam