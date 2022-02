Peñarol cierra la incorporación del argentino Carrizo, pero exige que se vacune contra coronavirus

Peñarol de Montevideo cerró en las últimas horas la llegada del mediocampista ofensivo argentino Federico Carrizo pero, a la vez, le exigió al jugador que se vacune contra el coronavirus para poder participar del torneo Apertura uruguayo de primera división.

La institución "carbonera", por pedido del DT Mauricio Larriera, hizo saber al futbolista, de 30 años, de su intención por contratarlo.

Lo cierto es que el presidente del club, Ignacio Rugilo, confirmó que la exigencia para incorporarlo estriba en el hecho de que el ex Rosario Central y Boca Juniors “se inmunice ni bien llegue al país”, según consideró en declaraciones al programa 100 por ciento Deporte (Sport 890).

El cordobés Carrizo es un reconocido militante anti vacuna de la Covid-19 y esa condición le impidió continuar en Cerro Porteño de Paraguay, entidad de la que se fue con el pase en su poder

En este mercado de pases, el equipo "aurinegro" ya se aseguró otras seis incorporaciones, entre las que figura el atacante argentino Lucas Viatri (ex Boca, Estudiantes de La Plata y Banfield).

También llegaron como refuerzos los defensores Matías Aguirregaray (ex Estudiantes de La Plata), Ramón Arias (ex San Lorenzo) y Hernán Menosse (ex Rosario Central).

Con información de Télam