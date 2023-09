"Boca tiene jugadores de jerarquía, pero Tigre también", dijo el debutante DT Pusineri

Lucas Pusineri debutó esta noche como entrenador de Tigre después de dos derrotas previas seguidas y se alzó con un gran triunfo sobre Boca Juniors en la Bombonera por 1 a 0, algo que él justificó señalando que si bien los locales tienen "jugadores de jerarquía", su equipo "también".

"Estuve poco tiempo trabajando esta semana, pero los muchachos fueron ordenados y la idea de poner volantes de buen pie dio excelentes resultados", comenzó explicando Pusineri, que desde aquel gol de cabeza a Boca que significó un título para Independiente en 2002, siempre parece tener un buen aura cuando enfrenta a Boca, sea en la condición que sea.

"Boca tiene jugadores de jerarquía, pero Tigre también. Y hay que destacar este triunfo después de 14 años de no lograrlo en la Bombonera", remarcó.

"Hace un año, dirigiendo a Atlético Tucumán perdimos por 2 a 1 acá mismo, después de ir ganando 1 a 0. No me acordaba que coincidía hoy la fecha, pero me lo recordaron hace un rato", comentó.

Y finalmente confió que lo que más lo preocupaba de Boca era "es la habilidad de (Exequiel) Zeballos", que fue muy bien controlado por el lateral derecho Martín Garay.

Con información de Télam