Deportivo Merlo hace público su interés por contratar a Carlos Tevez

Deportivo Merlo, club de la Primera B Metropolitana, hizo público su interés de contratar a Carlos Tevez e integrarlo al plantel que pretenderá subir a la Primera Nacional durante la presente temporada

"Sabemos que es una locura pero vamos a buscar a Carlos Tevez", admitió anoche el vicepresidente de la entidad del Oeste bonaerense, Lucas Paparatto.

"Le encomendamos a nuestro manager, 'Hueso' (Gabriel) Manzini la tarea de que intente traer a Tévez", amplió el directivo, en declaraciones a Radio La Red (AM 910).

El delantero, de último paso por Boca Juniors, está próximo a cumplir 38 años y jugó oficialmente por última vez para el elenco xeneize, en mayo pasado, en ocasión de un compromiso semifinal por la Copa de la Liga Profesional (LPF) ante Racing, en San Juan.

Luego, el también exatacante de la Juventus italiana y de los dos Manchester, United y City, de Gran Bretaña, declinó seguir jugando en la institución xeneize, aunque no comunicó oficialmente su retiro del fútbol.

"Nuestro interés por Tevez es real. Cuando lo hicimos sabemos empezaron a estallar los teléfonos de sponsors, que quieren aportar", describió el directivo.

El vicepresidente Paparatto confió también que realizaron gestiones "para sumar a (Mariano) Pavone y (Santiago) Silva, pero los dos agradecieron y prefirieron tomar otros destinos", dijo.

Deportivo Merlo, que es dirigido por Leonel García, ya adquirió en este mercado de pases al experimentado arquero Martín Ríos (44 años), procedente de Brown de Adrogué, pero con anteriores pasos por Huracán, Ferro y Estudiantes de Caseros, entre otras entidades.

También arribaron los defensores Sebastián Ibars (ex Almirante Brown y All Boys) y Rodrigo Herrera (ex Olimpo de Bahía Blanca), el mediocampista Marcelo Vidal (ex Argentino de Quilmes), el arquero Facundo Désima (ex Juventud Unida Universitario de San Luis) y el delantero Tomás Díaz (ex Talleres de Remedios de Escalada), entre otros jugadores.

