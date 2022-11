Scaloni no tomará "ningún riesgo" en el último amistoso previo al Mundial

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseguró hoy que no tomará "ningún riesgo" en el amistoso de mañana contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) y admitió su "preocupación" por el estado físico de los futbolistas.

"No tomaremos ningún riesgo, no tiene sentido y no vale la pena. Por primera vez presentaremos un equipo pensando más en el futuro y en el plano físico", afirmó el entrenador nacional en la conferencia de prensa que brindó en Abu Dhabi.

A una semana del debut mundialista contra Arabia Saudita, Scaloni se refirió al estado físico de los futbolistas, las ausencias en la lista, los posibles reemplazantes de Giovani Lo Celso y dejó un interesante punto de vista: "Los Mundiales lo ganan lo ganan los equipos inteligentes, cautos y que saben cuando atacar y cuando defender".

Con respecto al amistoso de mañana contra Emiratos Árabes, el entrenador del actual campeón de América no dio indicios de la formación pero adelantó que solo utilizará a futbolistas que están en buena condición física.

"Es un tema de preocupación cómo llegan los jugadores porque hasta anoche no teníamos el plantel completo", admitió Scaloni, quien recién hoy podrá dirigir la primera práctica con los 26 convocados.

El DT de la "albiceleste" respondió puntualmente sobre la situación de Nicolás Tagliafico, Cristian Romero y Marcos Acuña, quienes arrastran distintas molestias.

"Nico (Tagliafico) venía cansado y preferimos que no se entrene pero estará disponible; Marcos (Acuña) se perdió los últimos partidos por un golpe en el gemelo; y el "Cuti" (Romero) está bastante bien", informó.

Consultado por Lionel Messi, figura y capitán del seleccionado, Scaloni destacó: "Lo veo como siempre, está bien y con ganas de disfrutar el Mundial".

En su primera aparición luego de confirmar la lista de 26 futbolistas para el Mundial, el DT, de 44 años, reconoció que era "lógico que se queden afuera buenos jugadores".

"Fue difícil para nosotros dejar afuera a chicos que formaron parte del grupo y por los que tenemos un aprecio enorme. Es mejor no nombrarlos porque es una situación triste y no hay palabras para decirles", expresó.

Sobre la ausencia de Lo Celso, Scaloni reiteró que "no hay" jugadores con sus características pero se mostró tranquilo porque tiene "muchas opciones".

"Cuando jugaron 'Papu' (Gómez) y (Alexis) Mac Allister lo hicieron bien. (Exequiel) Palacios y Enzo (Fernández) también. Leandro (Paredes) puede jugar de interno izquierdo", detalló.

"Dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido. A veces será un interior, a veces un extremo metido adentro y a veces podría ser un delantero metido ahí", amplió sobre el esquema táctico.

Una de esas variantes ofensivas será el cordobés Paulo Dybala, quien finalmente superó la lesión y fue incluido en la nómina.

"Para nosotros es una alegría tenerlo porque lo apreciamos y merece la oportunidad. Estamos contentos de tenerlo", dijo el DT oriundo de Pujato sobre la "Joya", hoy jugador de la Roma.

Una de las palabras que más repitió Scaloni durante la conferencia fue "disfrutar" y la utilizó para referirse a su inminente debut como DT en el torneo de selecciones más importante del mundo y también para bajar un mensaje de tranquilidad al plantel.

"Son momentos para disfrutar. Tengo una camiseta de la Argentina en Pujato que cada vez que voy la veo. Claro que es un sueño estar en un Mundial, ya lo pude jugar y ahora estoy orgulloso de estar al frente del seleccionado", expresó.

"Y a los jugadores les digo que disfruten del Mundial, es una experiencia única. Esto es fútbol, es impredecible y a veces tan injusto que no vale la pena prometer nada, Esta generación siente una forma de jugar y la mantendremos. Vamos a dejar todo, sea el resultado que sea y la suerte en el Mundial también es fundamental", subrayó.

El seleccionado argentino se entrenará hoy -a puertas cerradas- por primera vez con los 26 representantes que estarán en el Mundial y allí se definirá el equipo que enfrentará mañana a EAU, en el último amistoso antes del debut contra Arabia Saudita.

