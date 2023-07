Sudáfrica superó ampliamente a Australia en el inicio del Rugby Championship

El seleccionado de Sudáfrica, vigente campeón del mundo, superó ampliamente a a Australia por 43-12, en el inicio del torneo Rugby Championship, en el que participan también Nueva Zelanda y Argentina.

El encuentro disputado en Loftus Versfeld Stadium, de la ciudad de Pretoria, dirigido por el árbitro Ben O'Keefe, tuvo un parcial favorable a Sudáfrica de 17-5.

Los Springboks, en una sólida actuación que confirma su candidatura en el torneo, derrotaron a los Wallabies con punto bonus al marcar más de tres tries.

Después de comenzar en desventaja, Sudáfrica pasó a dominar las acciones del partido con orden y concentración para llegar al descanso arriba en el marcador.

En la parte complementaria, el dominio territorial y la fortaleza de los jugadores sudafricanos fueron demasiado para los australianos. El wing Kurt- Lee Arendse se destacó con tres conquistas.

El árbitro Ben O'keefe sancionó con dos tries penales a los australianos por cometer infracciones en sus cinco yardas de su ingoal.

La semana próxima, Sudáfrica jugará de visitante frente a Nueva Zelanda, en la ciudad de Auckland, mientras que Australia recibirá a Los Pumas en Sydney.

= Sintesis =

Sudáfrica: Willie le Roux; Canan Moodie, Lukhanyo Am, André Esterhuizen y Kurt-Lee Arendse; Manie Libbok y Cobus Reinach; Duane Vermeulen (capitán), Pieter-Steph du Toit y Marco van Staden; Marvin Orie y Jean Kleyn; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi y Steven Kitshoff. Entrenador: Jacques Nienaber.

Ingresaron: Joseph Dweba, Thomas du Toit, Vincent Koch, RG Snyman, Evan Roos, Deon Fourie, Grant Williams y Damian Willemse.

Australia: Tom Wright; Suliasi Vunivalu, Len Ikitau, Reece Hodge y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Rob Valetini, Michael Hooper (capitán) y Tom Hooper; Will Skelton y Nick Frost; Allan Alaalatoa, David Porecki y James Slipper. Entrenador: Eddie Jones.

Ingresaron: Jordan Uelese, Matt Gibbon, Zane Nonggorr, Richie Arnold, Pete Samu, Tate McDermott, Samu Kerevi y Carter Gordon.

Tantos en el primer tiempo: 8m. try Koroibete (A), 14m. penal Libbok (S), 17m. y 31m. tries Arendse, convertidos por Libbok (S).

Resultado parcial: Sudáfrica 17- Australia 5.

Tantos en el segundo tiempo: 11m. try de Arendse (S); 13m. y 28m. tries penales (S); 37m. try Du Toit convertido por Libbok (S) y 40m. try conversión de Gordon (A).

Resultado final: Sudáfrica 43- Australia 12

Amonestados en el segundo tiempo: 14m. Porecki (A), y 29m. Vunivalu (A).

Árbitro: Ben O'Keefe (Nueva Zelanda).

Asistentes: Paul Williams (Nueva Zelanda) y Andrea Piardi (Italia).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria, Sudáfrica).

Con información de Télam