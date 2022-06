"Para arrancar estamos bien", aseguró Tarragona, goleador de Gimnasia

El delantero de Gimnasia y Esgrima autor del gol del empate en el clásico platense, Cristian Tarragona, al finalizar el encuentro se mostró conforme con el resultado y sostuvo que "para arrancar, el empate está bien".

"Nos vamos conformes con el empate dde visitantes porque para arrancar el campeonato, estamos bien. Tengo que felicitar a mis compañeros por el gran partido que hicimos, ya que sabíamos que iba a ser difícil jugar el clásico en la primera fecha", apreció.

El goleador del "Lobo", que lleva convertidos 8 tantos en sus últimos 9 partidos, siendo el de la fecha el que sirvió para empatar el clásico, manifestó que "por momentos se generaron más situaciones", como también que Estudiantes "también tuvo sus chances".

Además el delantero se refirió a su salida durante el segundo tiempo, y reconoció que se debió a que sufrió calambres en ambas pierna, por lo que prefirió "salir y que entre un compañero fresco".

Si bien el clásico platense terminó igualado 1 a 1 en el estadio UNO, al finalizar el encuentro ambos equipos culminaron con algunos incidentes que empañaron el final del partido, donde el arquero de Gimnasia, Rodrigo Rey, quedó en medio de un tumulto de jugadores.

Al respecto, el arquero del "Lobo" explicó que la acción cuestionada fue señalarse el escudo en el buzo ante los hinchas de Estudiantes, lo que provocó la reacción del estudiantil Fabian Noguera, para quedar en medio de un tumulto.

Al ser consultado sobre la situación, Rey reprobó el "mal trato de la gente de estudiantes, tirando cosas todo el tiempo" durante el encuentro. "Meterse con una dificultad que tengo desde chico es algo que no va y que no le suma a nuestro fútbol. Que te puteen, si, pero hay cosas que no van”, refirió, respecto de su tartamudez.

Por su parte, y a la hora de analizar el partido desde lo futbolístico, se manifestó conforme con el resultado en líneas generales. "Hicimos un partido bueno, jugando como queremos", concluyó.

Con información de Télam