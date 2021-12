Para Zielinski jugar el repechaje de la Libertadores "nos da menos tiempo para armarnos"

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski valoró la clasificación a la Copa Libertadores pero destacó que le hubiese gustado evitar la fase de grupo porque obliga al equipo a competir más temprano en el torneo.

"Nos hubiese gustado entrar directo a la fase de grupos, esto nos obliga a competir más temprano y a tener menos tiempo para armar todo”, expresó el DT

“Hay resultados que no dependen de nosotros y nada podemos hacer. El balance es muy bueno, el equipo estuvo a la altura de lo que es Estudiantes, se consiguió el objetivo que nos habíamos planteado de clasificar a la Libertadores, se consolidaron jugadores, se le dio lugar a los juveniles”, amplió el “Ruso”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Zielinski también remarcó. “fuimos competitivos, nadie nos pasó por arriba, salvo algunos pasajes de ciertos partidos nadie nos superó ampliamente, estuvimos casi siempre entre los primeros cinco y pasamos por una crisis de la que pudimos salir y dentro de un fútbol que es irregular nosotros logramos ser bastante regulares”.

El entrenador se refirió al partido ante Aldosivi y aseguró: “tenemos que tener en claro que este campeonato no terminó y debemos hacer un gran partido para cerrar el año de la mejor manera”.

Al opinar sobre algunas críticas de otros colegas sobre el juego de Estudiantes, puntualmente el pasado fin de semana del DT de Gimnasia, Néstor Gorosito dijo “salvo River que tiene mucha jerarquía y sumo a Vélez ,salvo matices estamos todos en la misma, parejos".

"Se puntualiza mucho en los estilos y veo que lo importante es lo que se hace y no lo que se dice. Es fácil agarrar un micrófono y decir que jugás distinto. No hablo por Pipo específicamente pero me da bronca que se quieran diferenciar de una forma o de otros, nosotros siempre fuimos a buscar los partidos, después que cada uno diga lo que quiera”, acotó.

El técnico del “Pincha” también se refirió a las declaraciones post clásico de Leandro Díaz: “el loco se equivocó y lo reconoció, es una gran persona, y lo mejor es terminarla”.

El posible equipo para recibir este viernes a Aldosivi será con Mariano Andújar, Matías Aguirregaray, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Bruno Valdez; Franco Zapiola, Bautista Kociubinski (está con una molestia en el tobillo derecho) o David Ayala, Fernando Zuqui y Pasquini; Gustavo Del Prete y Francisco Apaolaza.

Con información de Télam