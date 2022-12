Se definieron los cruces para la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur

(Cierra con último partido)

Los cruces de la tercera fase del torneo Regional Amateur que otorga cuatro ascensos al Federal A de fútbol quedaron resueltos totalmente esta noche tras la victoria como local por 6-5 en definición por tiros penales de Defensores de Salto sobre Colón, de Chivilcoy, luego de igualar 3-3 en los 90 minutos regulares y 0-0 en el partido de ida en cancha del hoy perdedor.

Defensores de Salto enfrentará en la tercera fase a El Linqueño, mientras que los otros cruces ya determinados que describió el medio especializado Ascenso del Interior son los siguientes (todos los equipos que figuran con una L entre paréntesis serán locales en el primer juego) :

- ZONA NORTE:

TERCERA RONDA (11/12 y 18/12):

A: GENERAL GÜEMES (Ros. de la Frontera) vs. DEPORTIVO MICHEL (Metán) (L).

B: CAMIONEROS ARGENTINOS DEL NORTE (Salta) vs. ATLÉTICO SAN PEDRO (San Pedro) (L).

C: ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpalá) vs. DEPORTIVO LA MERCED (La Merced) (L).

D: TALLERES (Perico) vs. LA MONA 44 (Perico) (L).

CUARTA RONDA (08/01 y 15/01):

I: Ganador de A vs. Ganador de B (L)

II: Ganador de C vs. Ganador de D (L)

QUINTA RONDA (22/01 y 29/01):

Ganador de II vs. Ganador de I (L)

- ZONA LITORAL NORTE

TERCERA RONDA (11/12 y 18/12):

A: RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) vs. SOL DE AMÉRICA (Formosa) (L)

B: LA PICADA (Posadas) vs. GUARANÍ ANTONIO FRANCO (Posadas) (L)

C: ALIANZA (Campo Largo) vs. HURACÁN (Goya) (L)

D: SPORTIVO FERROVIARIO (Corrientes) vs. AMÉRICA (General José de San Martín) (L)

CUARTA RONDA (08/01 y 15/01):

I: Ganador de A vs. Ganador de B (L)

II: Ganador de D vs. Ganador de C (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

QUINTA RONDA (22/01 y 29/01):

Ganador de II vs. Ganador de I (L)

- ZONA LITORAL SUR:

TERCERA RONDA (11/12 y 18/12):

A: ATLÉTICO URUGUAY (Conc. del Uruguay) vs. SANTA MARÍA DE ORO (Concordia) (L)

B: SPORTIVO BEN HUR (Rafaela) vs. BELGRANO (Paraná) (L)

C: 9 DE JULIO (Rafaela) vs. ATLÉTICO SAN JORGE (San Jorge) (L)

D: ATLÉTICO CARCARAÑÁ (Carcarañá) vs. CORONEL AGUIRRE (Villa Gob. Gálvez) (L)

CUARTA RONDA (08/01 y 15/01):

I: Ganador de A vs. Ganador de B (L)

II: Ganador de D vs. Ganador de C (L)

QUINTA RONDA (22/01 y 29/01):

Ganador de I vs. Ganador de II (L)

- ZONA CENTRO::

TERCERA RONDA (11/12 y 18/12):

A: UNIÓN SANTIAGO (Sgo. del Estero) vs. SAN LORENZO DE ALEM (SFV de Catamarca) (L)

B: SARMIENTO (La Banda) vs. VÉLEZ SÁRSFIELD (San Ramón) (L)

C: DEPORTIVO COLÓN (Colonia Caroya) vs. ANDINO (La Rioja) (L)

D: SPORTIVO ATENAS (Río Cuarto) vs. SARMIENTO (Leones) (L)

CUARTA RONDA (08/01 y 15/01):

I: Ganador de B vs. Ganador de A (L)

II: Ganador de C vs. Ganador de D (L)

QUINTA RONDA (22/01 y 29/01):

Ganador de II vs. Ganador de I (L)

- ZONA CUYO:

TERCERA RONDA (11/12 y 18/12):

A: HURACÁN (San Rafael) vs. GUTIÉRREZ (General Gutiérrez) (L)

B: SAN MARTÍN (San Martín) vs. SPORTIVO PEDAL (San Rafael) (L)

C: SAN MIGUEL BOCHÍN CLUB (Villa G. San Martin) vs. Ganador de 5 (Union VK vs Peñaflor. Decide Tribunal) (L)

D: SAN LORENZO (Ullum) vs. JORGE NEWBERY (Villa Mercedes) (L)

CUARTA RONDA (08/01 y 15/01):

I: Ganador de B vs. Ganador de A (L)

II: Ganador de D vs. Ganador de C (L)

QUINTA RONDA (22/01 y 29/01):

Ganador de II vs. Ganador de I (L)

- ZONA PAMPEANA NORTE:

TERCERA RONDA (11/12 y 18/12)

A: RIVADAVIA (Lincoln) vs. VILLA BELGRANO (Junín) (L)

B: DEFENSORES DE SALTO vs. EL LINQUEÑO (Lincoln) (L)

C: HURACÁN (Chivilcoy) vs. UNIDOS DE OLMOS (Lisandro Olmos) (L)

D: SPORTIVO BARADERO (Baradero) vs. DEPORTIVO LA EMILIA (La Emilia) (L)

CUARTA RONDA (08/01 y 15/01):

I: Ganador de B vs. Ganador de A (L)

II: Ganador de C vs. Ganador de D (L)

QUINTA RONDA (22/01 y 29/01):

Ganador de I vs. Ganador de II (L)

- ZONA PAMPEANA SUR:

TERCERA RONDA (11/12 y 18/12):

A: ALVEAR FBC (Intendente Alvear) vs. RACING (Eduardo Castex) (L)

B: INDEPENDIENTE (San Cayetano) vs. HURACÁN (Tres Arroyos) (L)

C: KIMBERLEY (Mar del Plata) vs. ATLÉTICO MAR DEL PLATA (Mar del Plata) (L)

D: BALONPIÉ (Bolívar) vs. RACING (Olavarría) (L)

CUARTA RONDA (08/01 y 15/01):

I: Ganador de A vs. Ganador de B (L)

II: Ganador de D vs. Ganador de C (L)

QUINTA RONDA (22/01 y 29/01):

Ganador de II vs. Ganador de I (L)

- ZONA PATAGONIA:

TERCERA RONDA (11/12 y 18/12):

A: BOXING CLUB (Río Gallegos) vs. HURACÁN (Comodoro Rivadavia) (L)

B: GERMINAL (Rawson) vs. DEPORTIVO PATAGONES (Carmen de Patagones) (L)

C: CENTENARIO (Centenario) vs. LA AMISTAD (Cipolletti) (L)

D: DEPORTIVO RINCÓN (Rincón de Los Sauces) vs. INDEPENDIENTE (Neuquén) (L)

CUARTA RONDA (08/01 y 15/01):

I: Ganador de B vs. Ganador de A (L)

II: Ganador de D vs. Ganador de C (L)

QUINTA RONDA (22/01 y 29/01):

Ganador de I vs. Ganador de II (L).

