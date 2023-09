Vasco da Gama de Ramón Diaz empató frente a Bahía con gol de Vegetti en Brasil

(Actualiza información)

Vasco da Gama, dirigido por el argentino Ramón Díaz, empató 1 a 1 frente a Bahía en el Arena Fonte Nova, por la 22da. fecha del Brasileirao, en el que el delantero argentino Pablo Vegetti marcó un tanto de penal en el complemento para igualar el cotejo.

Es el tercer gol del ex Belgrano, de Córdoba desde su llegada al equipo brasileño en cinco partidos disputados.

Para el equipo de Ramón Díaz, no sumaron minutos los argentinos Manuel Capasso (ex Atlético Tucumán) y Luca Orellano (ex Vélez Sarsfield)

En Bahia, el también argentino Lucas Mugni (ex Colón) entró desde el banco de relevos a los 40 minutos del complemento.

Vasco da Gama sigue en zona de descenso(17) y no pudo superar en puntos a su rival, Bahía, que se encuentra fuera de ella(22).

Por otro lado, el delantero uruguayo Luis Suárez convirtió hoy un gol para la victoria de Gremio sobre Cuiaba por 2-0, como local, en el marco de la fecha 22 del campeonato brasileño.

El experimentado goleador, de 36 años, abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo del partido disputado en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.

El uruguayo fue titular junto a los argentinos Walter Kannemann y Franco Cristaldo, mientras que Lucas Besozzi estuvo en el banco de suplentes.

Luego de las declaraciones de Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, sobre la ausencia de Suárez y Edinson Cavani en el inicio de las Eliminatorias, el "Pistolero", máximo goleador de la historia de la "celeste", marcó su segundo gol seguido en el "Brasileirao" y suma seis en 17 partidos.

Gremio está tercero con 39 puntos, a 12 del líder Botafogo.

=Resumen fecha 22=

Sábado: Paranaense (Lucas Esquivel, Bruno Zapelli y Tomás Cuello) 1- Atlético Mineiro (Renzo Saravia y Cristian Pavón) 1; Goias (Julián Palacios) 0-Internacional (Fabricio Bustos y Gabriel Mercado) 0 y Botafogo 1-Flamengo 2.

Hoy: Corinthians 0 (Fausto Vera) - Palmeiras 0 (Jose Lopez); Gremio 2 (Franco Cristaldo,Walter Kannemann y Lucas Besozzi) - Cuiaba 0; Fluminense 1 (German Cano) - Fortaleza 0 (Emanuel Brítez, Tomás Pochettino, Juan Lucero, Gonzalo Escobar, Imanol Machuca y Silvio Romero); America MG 2 (Leandro Martínez y Esteban Burgos) -Santos 0 (Julio Furch) y Cruzeiro 0 - Bragantino 0.

Miércoles: San Pablo-Coritiba a las 19.00.

= Posiciones =

Botafogo con 51 puntos; Palmeiras 41; Gremio y Flamengo 39; Fluminense 38; Bragantino 36; Paranaense 34; Fortaleza 32; Atl. Mineiro 31; Cuiaba y Sao Paulo 28; Cruzeiro, Corinthians e Internacional 26; Goias 25; Bahia 22; Santos 21; Vasco da Gama 17; America MG 16 y Coritiba 14.

Con información de Télam