San Martín de Tucumán visitará a Sacachispas en la continuidad de la 13ra fecha

San Martín de Tucumán, escolta del líder Belgrano, visitará mañana a Sacachispas en la continuidad de la fecha 13 de la Primera Nacional de fútbol.

La jornada, que tendrá otros cinco partidos partidos, se abrirá a las 15.05 en el estadio Beto Larrosa y contará con la transmisión de TyC Sports.

También jugarán Deportivo Maipú-Atlético de Rafaela (16), Mitre-Defensores de Belgrano (16.30), Quilmes-Guillermo Brown (17.05, TyC Sports), Nueva Chicago-Santamarina (19.10) y Temperley-Gimnasia de Mendoza (21.10, TyC Sports).

El martes culminará la actividad con Ferro-Brown de Adrogué (21.10 por TyC Sports).

La fecha quedará incompleta ya que el partido entre Instituto de Córdoba y Tristán Suárez fue suspendido a los 19m PT por un corte de energía eléctrica y se reanudará en fecha a confirmar.

San Martín de Tucumán intentará achicar la ventaja de siete puntos que sacó Belgrano con el triunfo obtenido el sábado en Campana ante Villa Dálmine.

El "Ciruja" viene de dos derrotas seguidas ya que cayó con Mitre de Santiago del Estero (4-0) como local y en la semana fue eliminado de la Copa Argentina tras perder 2-0 con Quilmes.

Sacachispas solo ganó un partido en el torneo y fue en la sexta fecha ante Independiente Rivadavia de Mendoza (3-1) en Villa Soldati.

. Posiciones: Belgrano 31 puntos; San Martín (T) 24; Chacarita 22; All Boys, Brown (A) y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Riestra 19; Gimnasia (M), Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almirante Brown y Almagro 18; Agropecuario, San Martín (SJ) y Brown (PM) 17; Deportivo Maipú, Defensores de Belgrano y Alvarado 16; Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y Atlanta 15; Quilmes, Atlético de Rafaela y Nueva Chicago 13; San Telmo 12; Güemes (SDE) y Gimnasia (J) 11; Sacachispas, Mitre (SDE), Flandria y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez, Ferro y Temperley 9; Santamarina 8.

Con información de Télam