Quilmes-Belgrano de Córdoba es suspendido por la intensa niebla

(actualización con suspensión Quilmes-Belgrano)

El partido que debían disputar los equipos de Quilmes y el líder Belgrano de Córdoba fue suspendido esta noche por la intensa niebla que invadía el estadio Centenario, en ocasión del cierre de la 25ta. fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro ni siquiera empezó a jugarse y el árbitro Pablo Giménez explicó los motivos de la suspensión: "No es conveniente arriesgar el físico de los protagonistas".

"Lamentablemente no se ve el área de enfrente. No es aconsejable iniciar el juego bajo estas circunstancias", sostuvo el juez ante las cámaras de TyC Sports.

El encuentro fue suspendido sin fecha y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reprogramará su realización.

En tanto, Instituto (47 puntos) avanzó a la segunda colocación de la tabla, al derrotar a San Telmo (23), por 2-0.

Los goles del equipo que dirige el DT Lucas Bovaglio fueron obra de Patricio Cucchi (Pt. 17m.) y Santiago Rodríguez (St. 43m., de penal).

La 'Gloria' cordobesa reúne siete encuentros sin perder (cinco triunfos, dos empates), mientras que el elenco 'candombero', que terminó con uno menos por la expulsión de Robertino Canavesio, llegó a las siete derrotas consecutivas en condición de visitante.

Más temprano, Nueva Chicago (25), que cortó una racha de cinco derrotas consecutivas, reaccionó a una desventaja de dos goles y terminó empatando 2-2 con Almirante Brown (27), en vibrante encuentro jugado en Mataderos

El duelo que engloba una fuerte rivalidad barrial tuvo prácticamente de todo: emociones, cuatro expulsiones, agresiones de efectivos policiales a allegados visitantes y un arbitraje preocupante, a cargo de Jorge Broggi.

Cuando el partido transitaba el primer capítulo, el conjunto de Isidro Casanova se puso en ventaja por medio de Patricio Núñez (Pt. 18m.), quien aprovechó un rebote en el arquero Taborda y conectó a la red.

Inmediatamente después, a los 21m., el conjunto que dirige el DT Jorge Benítez (expulsado en el complemento) aumentó las cifras, con una media vuelta de Florian Monzón.

Antes de la finalización de la etapa inaugural se desencadenó el primer episodio de violencia entre los futbolistas, lo que derivó en tarjetas rojas mostradas a David Achucarro, de Chicago, y Nazareno Bazán, de Almirante Brown, a los 46 minutos.

Pero, previamente, en un hecho verdaderamente singular y repudiable, y por circunstancias que se desconocen, un efectivo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires agredió a allegados de la delegación ‘mirasol’ (entre ellos, una mujer), lo que generó una lógica suspensión del encuentro, por espacio de 10 minutos.

En la segunda mitad, el protagonismo lo tomó el árbitro Broggi. Primero, el juez cobró un inexistente penal en favor del elenco local que el arquero Ramiro Martínez atajó ante el remate de José Luis Fernández (8m.).

Y luego, el encargado del equipo arbitral se apuró en decidir las expulsiones de Leonardo Flores (41m.) y Ángel Stringa (50m.), en jugadas que bien podrían haber merecido sendas tarjetas amarillas.

En el medio, Chicago, que mostró el debut de Fernando Ruiz como entrenador, logró nivelar la cuenta, a los ponchazos. O mejor dicho, a puro saque de banda. Porque los dos tantos convertidos por Paul Charpentier (32m.) y Gastón Espósito (37m.) llegaron de sendos laterales ejecutados desde el sector izquierdo del ataque.

El conjunto ‘verdinegro’ cortó una serie de 5 caídas en hilera, pero lleva 8 encuentros sin triunfos (no gana desde mayo en un 1-0 sobre Chaco For Ever).

Por su lado, Almirante Brown continúa en la parte media-baja de la tabla y acumula 4 encuentros sin derrotas (un triunfo, 3 empates).

En otro encuentro, en José Ingenieros, el local Almagro (39) batió por 2-0 a Gimnasia de Jujuy (29). El delantero Nicolás Servetto (Pt. 3m.), tras un grosero error en la salida del elenco visitante, y Gastón Yabale en contra de su valla (Pt. 44m.) convirtieron para los dirigidos por el DT Norberto Paparatto, que se acomodaron en la séptima posición de la tabla.

Chacarita (35) se metió en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso, tras doblegar en San Martín al comprometido Atlético de Rafaela (23), por 3-1.

Los delanteros Leandro Godoy (Pt. 10m. y St. 11m.) e Ignacio Russo (St. 20m.) anotaron para el equipo ‘funebrero’. Mientras que Gonzalo Lencina (St. 28m.) descontó para la ‘Crema’.

Defensores de Belgrano (35) también ingresó provisoriamente al lote de equipos clasificados, al derrotar por 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires (32). El único gol fue obra de Agustín Benítez (Pt. 44m.).

En tanto, Independiente Rivadavia Mendoza (37) venció a Deportivo Riestra (32), por 2-0, con tantos conseguidos por Matías Quiroga (Pt. 36m.) y Pablo Palacio (St. 37m.).

El batacazo de la jornada lo propició el colista Santamarina de Tandil (18), que venció como visitante a Brown de Adrogué (38), por 1-0, con gol de Alejandro Gagliardi (Pt. 47m.). El conjunto ‘aurinegro’ suma tres victorias en el certamen, todas fuera del estadio General San Martín de Tandil.

En Carlos Casares, el local Agropecuario (30) y Chaco For Ever (34) empataron 0-0, mientras que el cotejo entre Deportivo Madryn (35) y Deportivo Morón (25) fue suspendido por la gran cantidad de agua caída sobre el césped del estadio Abel Sastre, que no estaba en condiciones de albergar los 90 minutos de juego.

Con información de Télam