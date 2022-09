Almagro buscará mañana la clasificación ante Quilmes en el inicio de la fecha en Primera Nacional

Almagro, buscando la clasificación para el reducido, será local ante Quilmes, que procura el pase para la Copa Argentina 2023, en el partido con el que comenzará mañana la 35ta. fecha del torneo Nacional en la cual Belgrano de Córdoba puede ser campeón y ascender.

El encuentro se jugará desde las 18.30 en el Estadio 3 de Febrero, en la localidad bonaerense de José Ingenieros, con el arbitraje de Pablo Giménez.

Almagro con 53 puntos está a un paso de la clasificación y la lograría con vencer a Quilmes sin pensar en resultados ajenos, en tanto que el "cervecero" está a cuatro puntos del 15to. y último clasificado para la Copa Argentina que es Deportivo Morón con 46.

Belgrano es puntero con 70 unidades, seguido por Instituto con 62, ocho puntos de ventaja cuando restan tres fechas por jugarse, de allí que el domingo cuando visite a Brown de Adrogué en San Nicolás, con sus hinchas acompañándolo, puede ser campeón y ascender a la Liga Profesional ganando sin importar el resultado del escolta.

También en estas fechas se definen el subcampeón y el tercero, quiénes avanzan al reducido por el segundo ascenso salteando fases y los demás clasificados para ese petit torneo, para que el cual ya clasificaron Instituto (62), San Martín de Tucumán (59), Gimnasia de Mendoza (58) y All Boys (57).

Además faltan varios clasificados para la Copa Argentina y se definen nada menos que los dos descensos. Hoy perderían la categoría Santamarina con 26 y Sacachispas con 27, estando en zona de riesgo Tristán Suárez con 28, Nueva Chicago con 29 y Flandria con 30.

Las fecha continuará de la siguiente manera:

+ Sábado: Estudiantes (BA)-San Telmo y Agropecuario-Flandria (15.30), Chacarita-Deportivo Riestra (16.00, DirecTV) y San Martín de Tucumán-Almirante Brown (16.00, DirecTV).

+ Domingo: Tristán Suárez-Gimnasia (J) (11.00), Brown de Adrogué-Belgrano (13.40, TyC Sports), Guillermo Brown-Güemes (15.30), Mitre-Deportivo Madryn (16.00), Independiente Rivadavia-Alvarado y Deportivo Maipú-Nueva Chicago (17.00), Defensores de Belgrano-Villa Dálmine (18.00, TyC Sports), Atlético Rafaela-All Boys (19.30) e Instituto-Temperley (20.30, TyC Sports).

+ Lunes: Sacachispas-Deportivo Morón (15.30), Santamarina-Gimnasia (M) (20.30) y Ferro-Estudiantes (RC) (21.10, TyC Sports).

+ Martes: Atlanta-Chaco For Ever (17). Libre: San Martín de San Juan.

Posiciones: Belgrano 70 puntos; Instituto 62; San Martín (T) 59; Gimnasia (M) 58; All Boys 57; Estudiantes (RC) y Almagro 53; Chaco For Ever 52; Estudiantes (BA) 51; Independiente Rivadavia y Defensores 50; Riestra 49; San Martin (SJ) 48; Chacarita y Morón 46; Maipú, Quilmes y Ferro 42; Almirante Brown y Guillermo Brown 41; Brown de Adrogué, Mitre (SGO) y Atlanta 40; Gimnasia (J) 39; Temperley 38; Güemes (SGO) 37; Agropecuario, Villa Dálmine y San Telmo 36; Alvarado 35; Rafaela 34; Flandria 30; Nueva Chicago 29; Tristán Suárez 28; Sacachispas 27; Santamarina 26.

Con información de Télam