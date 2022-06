Los Andes exige disculpas a funcionario de Lanús por sus declaraciones "agraviantes"

El Club Atlético Los Andes, que no se presentó el miércoles a jugar su partido con Tigre por la Copa Argentina, le exigió disculpas a través de un comunicado al Jefe de Gabinete y Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, por sus declaraciones públicas, a las que consideró "agraviantes" y un acto "provocador y discriminatorio" hacia la institución.

"El Club Atlético Los Andes se expresa ante las declaraciones públicas y agraviantes del Jefe de Gabinete y Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, hacia nuestra institución", inició el comunicado del Milrayitas que se difundió por las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook.

Y continuó: "Ante las declaraciones públicas y agraviantes del Jefe de Gabinete y Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, hacia nuestra institución, Club Atlético Los Andes, decimos: Kravetz miente cuando dice que los socios e hinchas de Los Andes están sumergidos en la violencia. Miente, cuando afirma que corrían riesgo los vecinos de Lanús".

"El Club Atlético Los Andes, a través de su Comisión Directiva, asegura que el partido de la Copa Argentina se había organizado como una fiesta, y se habían dado las garantías ante las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de su Presidente, de la responsabilidad de la parcialidad lomense".

"Frente a este acto provocador y discriminatorio hacia nuestra institución, hacia nuestros socios e hinchas, exigimos las disculpas pertinentes", cerró la misiva de Los Andes.

Las idas y venidas respecto del último cruce de 32vos de final del certamen comenzaron el lunes, cuando desde la organización se confirmó que el estadio de Lanús sería el escenario del cotejo para el pasado miércoles, a partir de las 19.30.

Sin embargo, desde el Municipio de Lanús, a través de la palabra del secretario de Seguridad, Diego Kravetz, se remarcó la imposibilidad de recibir el encuentro en su jurisdicción, por el carácter de "alto riesgo" que tendría el choque, en caso de permitir el acceso de ambas parcialidades.

El funcionario no argumentó del mismo modo cuando el pasado sábado 14, los equipos de Boca Juniors y Racing Club, con más de 40 mil personas en las tribunas del Néstor Díaz Pérez, jugaron una de las semifinales de la Copa de la LPF.

Entonces, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a partir de una comunicación refrendada por su titular, Sergio Berni, autorizó la realización del partido en el Nuevo Francisco Urbano, desde las 16, sin público.

Por decisión de la empresa organizadora del evento, el encuentro se pasó para las 20.00 para no coincidir en el horario del duelo internacional entre Argentina e Italia, en Wembley.

El miércoles, Los Andes, en disconformidad con la organización y con los organismos de Seguridad que dispusieron la no concurrencia de gente al estadio de Deportivo Morón, no se presentó a jugar su partido con Tigre, equipo que cumplió con la formalidad y avanzará a los 16vos. de final de la competencia.

"Ante la imposibilidad de asistencia de los y las hinchas Milrayitas, Los Andes mantiene su postura expresada (el martes último) a las autoridades: nuestro club no irá donde no pueda ir su gente", había adelantado la entidad en un comunicado.

Por su parte, el goleador de Los Andes, Jonathan Morán, se quejó por el comportamiento de sus colegas de Tigre.

"Los (clubes) de Primera División siempre tienen ventaja. En su momento tuvimos que suspender porque ellos estaban jugando la final de la Copa de la Liga. Ahora me da bronca e impotencia que Tigre no se solidarice con nosotros. Los partidos hay que ganarlos en la cancha. A nosotros nos cambiaron todo de un día para el otro. Primero nos dijeron que se había suspendido, después que se jugaba y después el club decidió no jugar", sostuvo Morán.

Tigre saltó al campo de juego a esperar los 15 minutos reglamentarios y una vez pasado el período de tiempo estipulado, el árbitro Lucas Comesaña mandó a los vestuarios al equipo de Victoria y confeccionó el informe para que el Tribunal de Disciplina de AFA resuelva en consecuencia.

Con información de Télam