"Espero propuesta de Platense para renovar contrato", avisó el delantero Curuchet

El delantero de Platense Facundo Curuchet, autor de un gol esta noche en el 3-2 sobre Vélez por la última fecha de la LPF, anticipó que espera la propuesta del club "para renovar contrato", que vence a fin de diciembre, "después de cuatro años en el equipo", siendo figura en los ascensos al Nacional y a la Primera División.

"Estoy a la expectativa de saber por mi futuro, por eso espero la propuesta de Platense para renovar contrato, que se me vence a fin de diciembre después de cuatro años en el equipo", expuso Curuchet en declaraciones para la transmisión de Fox Sports Premium al término de la victoria ante Vélez.

"Me gustaría quedarme, estoy cómodo en el club, pero aún no me dijeron nada sobre la decisión que tomará la dirigencia", argumentó el autor del segundo gol 'calamar'.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El iniciado en Colón de Santa Fe valoró, entre otras consideraciones, el haber llegado a los 31 puntos en el torneo porque "se pasó del objetivo propuesto al inicio".

"Con el esforzado pero merecido triunfo de hoy llegamos a los 31 puntos y se pasó del objetivo propuesto al inicio del torneo que era como mínimo sumar 30, por eso terminamos con la tranquilidad de haber cumplido con la meta fijada", concluyó Curuchet.

Con información de Télam