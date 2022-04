A Colón le anularon dos goles legítimos y le impidieron salir victorioso de su visita a Olimpia

Colón absorbió en buena medida la ausencia del lesionado Luis "Pulga" Rodríguez y salió a ganar en el estadio Defensores del Chaco ante un Olimpia que intentó lo mismo pero fue inferior a un conjunto santafesino al que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela le extirpó la victoria al anularle dos goles legítimos a Cristian Bernardi y Eric Meza, para llevarse apenas un injusto 0 a 0 que lo dejó segundo en la Zona G de la Copa Libertadores.

Los "sabaleros" fueron superiores en un partido de ida y vuelta correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos que tuvo en Valenzuela al protagonista principal, por sancionarle sendas posiciones adelantadas inexistentes a Bernardi en el primer tiempo y a Meza en el complemento, cuando ambos convirtieron estando habilitados por más de un metro.

No tiene suerte Colón cada vez que va a Asunción, ya que en esta ciudad, aunque en el estadio La Nueva Olla, propiedad de Cerro Porteño, a la sazón puntero de este grupo con 7 puntos, en 2019 cayó en la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, de Ecuador.

En aquella oportunidad el "Pulga" Rodríguez malogró un penal y esta vez no pudo ni viajar por un desprendimiento del aductor derecho. Tampoco pudo hacerlo el arquero uruguayo Leonardo Burián, que debió viajar de urgencia a Montevideo por sufrir un asalto en su vivienda.

Por el "Pulga" jugó el también uruguayo Andrew Teutén desde el arranque y a Burián lo reemplazó Ignacio Chicco, de gran actuación cada vez que fue convocado a intervenir por los arrestos ofensivos del "Decano".

Pero Colón fue el que más propuso, alentado por un buen número de hinchas "sabaleros" que se llegaron nuevamente hasta Asunción, aunque lejos de aquellos 35.000 que rompieron todas las marcas de un equipo argentino viajando al exterior.

Y en ese devenir del juego, la buena tarea del arquero también uruguayo Gastón Olveira, la impericia de algunos delanteros Ramón Ábila, que falló en un mano a mano con el guardavallas local llevándose prácticamente por delante la pelota al momento de definir, más la decisiva pésima actuación de un árbitro que con VAR (no se utiliza en la fase de grupos) hubiese tenido que retractarse de sus fallos, terminaron perjudicando a Colón.

Es que los santafesinos merecieron llevarse tres puntos en vez de uno, con los que llegaron a 4, tres menos que Cerro Porteño, uno más que Peñarol, de Montevideo y dos por encima de su rival de esta noche.

Pero Colón tendrá la oportunidad de acceder a la punta del grupo el próximo miércoles, cuando desde las 19 reciba justamente al líder, Cerro Porteño, mientras que Olimpia volverá a ser local como hoy, en el mismo día pero a las 21, frente a Peñarol.

- Síntesis -

Olimpia: Gastón Olveira; Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Saúl Salcedo y Mateo Gamarra; Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Fernando Cardozo; Guillermo Paivay Jorge Recalde. DT: Julio César Cáceres.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi, Federico Lértora y Andrew Teuten; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Marcos Gómez por Quintana (O) e Iván Torres por Silva (O); 22m. Derlis González por Cardozo (O); Walter González por Recalde (O) y Ramón Ábila (C). 34m. Néstor Camacho por Paiva (O), Brian Farioli por Bernardi (C), Nahuel Gallardo por Teutén (C) y Santiago Pierotti por Farías (C).

Amonestados: Ortiz y Gamarra (O).

Cancha: Defensores del Chaco (Asunción).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Con información de Télam