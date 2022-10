Nueva Chicago le ganó a Quilmes y sueña con la permanencia en la Primera Nacional

Nueva Chicago le ganó esta tarde a Quilmes por 2 a 1 como local en el estadio de Defensores de Belgrano y sueña con la permanencia en el torneo de la Primera Nacional, en partido correspondiente a la 36ta. y anteúltima fecha del principal campeonato del ascenso.

Los mediocampistas Franco Bustamante (9m. ST) y Brian Guerra (22m. ST) marcaron para el equipo dirigido provisoriamente por Maximiliano Rama, entrenador de la Reserva (Fernando Ruiz lo dirigió en 10 partidos sin ningún triunfo y fue despedido por la dirigencia) y para quebrar la racha de 17 partidos sin ganar. Mariano Pavone (49m. ST), descontó para el "Cervecero".

El encuentro se desarrolló a puertas cerradas en el estadio de Defensores de Belgrano, debido a la sanción que pesa sobre el club de Mataderos tras los incidentes registrados en el estadio Nueva Chicago el 12 de septiembre, en la caída del "Torito" por 3 a 2 ante Almagro.

La victoria le permitió a Nueva Chicago colocarse en el 33er, lugar, con 32 puntos.

Para asegurar la permanencia en la categoría, Chicago debe esperar el resultado del partido que más tarde jugará Santamarina de Tandil (26) con All Boys, al que le debe ganar para permanecer en la divisional, mientras que Sacachispas (27) ya no lo podrá alcanzar y al día de hoy descendería.

Quilmes, por su parte, se ubicó en la vigesimosegunda posición con 43 unidades, y no logró ingresar al Reducido para pelear por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

En otro partido jugado esta tarde, el local Deportivo Riestra y Brown de Puerto Madryn empataron 1 a 1. Con este resultado, Riestra se mantiene en zona de clasificación al torneo Reducido para el segundo ascenso.

El delantero Gonzalo Urquijo (15m. PT) abrió el marcador para el conjunto patagónico y el mediocampista Eric Tovo (43m. ST), lo igualó para el equipo del Bajo Flores. El defensor Gastón Benedetti, de Brown, fue expulsado con roja directa a los 46 minutos del primer tiempo

Más tarde jugarán Deportivo Morón- Instituto; All Boys- Santamarina (Tandil) y Belgrano- Chacarita.

Mañana cerrarán la fecha, desde las 15, Flandria-Tristán Suárez. Tuvo fecha libre Deportivo Maipú, de Mendoza.

Resultados registrados en la anteúltima fecha:

-Viernes: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1 (Matías Palavecino)-San Martín (Tucumán) 1 (Juan Miritello).

-Sábado: Almagro 1 (Nicolás Servetto -de penal-)-Independiente Rivadavia 0; Deportivo Madryn 2 (Lucas González y Andrés Lioi)-Sacachispas 0; Villa Dálmine 0-Brown (Adrogué) 1 (Mateo Acosta) y Alvarado 1 (Facundo Pons -de penal-)-Ferro 1 (Federico Murillo).

-Domingo: Temperley 2 (Tobías Reinhart y Franco Ayunta)-Agropecuario 0; San Telmo 1 (Santiago Nagüel)-Atlanta 0; Almirante Brown 2 (Nazareno Bazán y Franco Torres)-Defensores de Belgrano 3 (dpblete de Ezequiel Aguirre y Francisco Ilarregui); Güemes (Santiago del Estero) 1 (Nicolás Juárez)-Atlético Rafaela 1 (Claudio Bieler); Estudiantes (Río Cuarto) 0-Mitre (Santiago del Estero) 0; Gimnasia (Mendoza) 1 (Diego Mondino)-Estudiantes (Buenos Aires) 0 y Chaco For Ever 2 (doblete de Martín Garnerone)-San Martín (San Juan) 1 (Matías Giménez).

Tiene fecha libre Deportivo Maipú, de Mendoza.

=Posiciones=

Belgrano 73 puntos; Instituto 65; Gimnasia (M) 64; San Martín (T) 63; All Boys y Almagro 57; Estudianes (RC) y Chaco For Ever 55; Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) 54; I. Rivadavia 53; Riestra 50; Morón 49; San Martín (SJ) 48; Chacarita 47; D. Madryn 46; D. Maipú (x) 45; Mitre y Ferro 44; Brown (A), Atlanta, Quilmes y Brown (PM) 43; A. Brown, Temperley y Gimnasia (J) 41; Güemes (SE) y San Telmo 39; A. Rafaela 38; Agropecuario y Villa Dálmine 37; Alvarado 36; Nueva Chicago 32; Flandria 31; Tristán Suárez y Nueva Chicago 29; Sacachispas 27; Santamarina 26.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes.

Con información de Télam