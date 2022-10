Estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia de Mendoza abren el sábado semifinales de Primera Nacional

Estudiantes de Buenos Aires recibirá el sábado venidero desde las 21.10 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el estadio Ciudad de Caseros, en el partido de ida de una de las semifinales del torneo reducido de la Primera Nacional que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

El fecha del partido entre Estudiantes y Gimnasia fue confirmado hoy por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que también oficializó el horario de la segunda semifinal entre Defensores de Belgrano e Instituto de Córdoba, que se llevará a cabo el domingo próximo a las 18.05, en el estadio Juan Pasquale.

El encuentro a jugarse en Caseros será transmitido por la señal de cable TyC Sports, mientras que el cotejo en el Bajo Belgrano será televisado por DirecTV Sports.

El primer fin de semana de noviembre se desarrollarán los encuentros de vuelta y se invertirá la localía.

En las semifinales del reducido de la Primera Nacional se mantendrá la ventaja deportiva, por lo cual en caso de igualdad de puntos y goles al término del segundo partido, pasarán a la final, Instituto y Gimnasia.

Instituto fue segundo del campeón y primer ascendido, Belgrano de Córdoba, y debutará en el reducido recién en esta instancia; Gimnasia fue el cuarto de la fase regular del certamen y eliminó a Deportivo Morón e Independiente Rivadavia de Mendoza; el "Pincha" de Caseros concluyó séptimo y dejó en el camino a Chaco For Ever y Estudiantes de Río Cuarto; mientras que el "Dragón" del Bajo Belgrano terminó duodécimo y marginó del mini torneo a All Boys y San Martín de Tucumán.

Con información de Télam