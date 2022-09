Dos horas después de fin de partido el árbitro Comesaña deja cancha de Chacarita

El árbitro Lucas Comesaña y el resto de sus colaboradores pudo dejar esta tarde-noche el estadio de San Martín recién dos horas después de finalizado el partido entre el local Chacarita Juniors y Deportivo Riestra (1-1), por la antepenúltima fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

En el marco de un fuerte dispositivo de seguridad que custodió su salida, el cuestionado referí abandonó el escenario de Villa Maipú en medio de insultos y chiflidos de parte de un centenar de simpatizantes 'funebreros'.

El desempeño de Comesaña fue ampliamente criticado por los protagonistas del equipo 'tricolor', que no pudo ganar y continúa afuera de la zona de clasificación hacia el Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

Así, el entrenador Marcelo Venturelli dijo en conferencia de prensa: "Van a decir que lloramos si me quejo. Pero siento que la pelea es desigual, máxime si nos perjudican en nuestra propia casa".

"Cada vez que (Enzo) Hoyos tomaba la pelota en el medio, lo bajaban. Así es muy difícil" continuó el DT 'funebrero'.

Venturelli también se molestó por el hecho de que les aplicaron amonestaciones a Enzo Hoyos y Leandro Godoy, quienes llegaron ambos a las cinco tarjetas amarillas y no jugarán frente a Belgrano de Córdoba el próximo cotejo.

Además, el DT cuestionó la decisión de anular una maniobra que terminó en gol de Ignacio Russo argumentando que se utilizó "ojo de lince" para tomar tal postura, mientras que "no vieron cómo agarraron del cuello en el área" al mismo exjugador de Rosario Central.

En tanto, el delantero y símbolo del conjunto de San Martín, Facundo Parra, también contó una situación que vivió con el juez Comesaña.

"Me cobró infracción sobre el final y me sacó tarjeta amarilla. Le dije que estaba equivocado. Cuando terminó el partido me quiso venir a saludar y no lo acepté. Ahí amenazó con echarme", expresó el exatacante de Independiente y All Boys, entre otros clubes.

