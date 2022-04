Chacarita visitará mañana a Deportivo Maipú en Mendoza para ratificar su mejoría

Chacarita Juniors, que acumula tres victorias consecutivas, visitará en Mendoza a Deportivo Maipú con el fin de ratificar su evidente mejora y acercarse a los primeros puestos, en el partido que acapara la atención entre los seis a celebrarse mañana en la continuidad de la fecha 11 de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti de la ciudad mendocina de Maipú, este domingo desde las 14.35, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Pablo Giménez.

Los restantes siete cotejos de mañana serán Gimnasia de Jujuy-Gimnasia de Mendoza (15), Almagro-Atlético de Rafaela (15.30), Almirante Brown-All Boys (16.35, por TyC Sports), Mitre-Tristán Suárez y Estudiantes de Río Cuarto-Estudiantes de Buenos Aires (ambos a las 20).

Chacarita (17 puntos) comenzó logrando siete puntos en las primeros siete fechas y parecía que esta temporada sería como la pasada, con muchas derrotas y en los últimos puestos, pero con la llegada de Pablo Centrone como entrenador (pese a que debutó cayendo ante Estudiantes de Río Cuarto) todo varió y el equipo ahora logró tres triunfos al hilo trepando en la tabla de posiciones y yendo por más.

Pero el viaje a Cuyo no será sencillo porque Maipú (15), dirigido por Juan Manuel Sara, también llega ganador y en la última presentación le quitó el invicto de visitante a Brown de Adrogué, agregando que en el Sperdutti suma cinco sin derrotas.

En Isidro Casanova, Almirante Brown (16) quiere recuperar la confianza luego la caída sufrida ante Gimnasia de Mendoza, cortando una serie de siete fechas sin reveses, recibiendo a All Boys (14). El "Albo" decayó en su rendimiento, que lo puso cerca de la cima en las primeras fechas y acumula tres sin ganar con dos unidades de nueve.

La fecha continuará el lunes con: 15.30 Sacachispas-Agropecuario, 19.10 (TyC Sports) Nueva Chicago-Brown de Puerto Madryn, 20.35 (DirecTV) Quilmes-Brown de Adrogué y 21.10 (TyC Sports) Independiente Rivadavia-Defensores. Libre: Instituto de Córdoba.

Posiciones: Belgrano 25 puntos; San Martín (T) 21; Instituto 20; Brown de Adrogué 19; Chacarita y Riestra 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Deportivo Maipú (x) y Defensores de Belgrano 15; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA) y Estudiantes Río Cuarto 14; San Martín (SJ), Agropecuario y Almagro 13; Gimnasia (M) y Rafaela 12; Quilmes, Independiente Rivadavia, Morón, Nueva Chicago y Gimnasia (J) 11; Alvarado 10; Sacachispas y Flandria 9; Ferro, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 8; Santamarina 7; Tristán Suárez 6 (x); Güemes y Mitre 4.

(x) Tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Deportivo Maipú por 1-0.

Con información de Télam