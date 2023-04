Chacarita gana y se afianza como líder de la Zona B de la Primera Nacional

Chacarita le ganó hoy a Deportivo Riestra por 4 a 2, en San Martín y se afianzó como líder de la Zona B de la Primera Nacional, en el arranque de la undécima fecha del grupo,

El delantero Ricardo Blanco encaminó el triunfo del "Funebrero" con un doblete (29m. PT y 2m. ST) y luego convirtieron el atacante Luciano Giménez (4m. ST) y el volante Álvaro Cuello (20m. ST).

El atacante Lázaro Romero descontó dos veces de tiro penal a los 19 minutos de la primera parte y a los 31 del complemento para los dirigidos por Cristian "Ogro" Gabbiani.

La sexta conquista en el campeonato consolidó a Chacarita, que sufrió la expulsión del defensor Enzo Lettieri (28m. ST), como líder de la Zona B, con 23 puntos y a cuatro de sus inmediatos perseguidores Quilmes, Deportivo Maipú y Atlético Rafaela (todos con 19 unidades).

Riestra, en tanto, es es decimotercero en la tabla de posiciones, con 12 unidades.

Agropecuario Argentino de Carlos Casares, por su parte, también le ganó hoy en los minutos finales a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 1 a 0, de local y quedó como líder de la Zona A.

El delantero Germán Lesman, quien ingresó en la segunda etapa, marcó de penal a los 38 minutos del segundo tiempo, lo que le permitió a su equipo -libre la jornada anterior- celebrar su tercera victoria seguida tras ganarle a Almagro (1-0) y San Telmo (2-1).

Agropecuario pasó a liderar la Zona A con 23 puntos, a tres de sus inmediatos preseguidores Almirante Brown (tiene fecha libre) y Defensores Unidos, que juega mañana con Almagro, de visitante.

En otro encuentro de la misma zona, Nueva Chicago igualó con Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2 a 2 en el estadio de Sacachispas, en el barrio de Villa Soldati.

El volante Rodrigo Castro (10m. ST) y el delantero Agustín Herrera (29m. ST), convirtieron para el conjunto cuyano; mientras que el mediocampista Franco Cáceres (19m. ST) y Fabricio Brener (37m. ST), lo igualaron para el "Torito" de Mataderos.

Atlético Rafaela, por la Zona B, superó a Deportivo Madryn 1 a 0, en la Patagonia y es uno de los escoltas del líder Chacarita. El defensor Mauro Osores (8m. PT), anotó para el conjunto de José Ingenieros.

= Resumen de la fecha =

- Zona A, decimotercera fecha -

Viernes: Estudiantes de Río Cuarto 1 (Bajamich)-Güemes de Santiago del Estero 1 (Bellone).

Hoy: Nueva Chicago 2 (Cáceres y Brener)-Gimnasia de Mendoza 2 (Castro y Herrera); Agropecuario 1 (Lesman -de penal-)-Guillermo Brown de Puerto Madryn 0 y All Boys 0-Patronato de Paraná 1 (Juan Barinaga).

Mañana: 15.30, San Telmo-San Martín de San Juan y Almagro-Defensores Unidos.

Lunes: 15.30, Defensores de Belgrano-Deportivo Morón; 20.40, Temperley-Flandria, por DirecTV, y 21.10, San Martín (Tucumán)-Alvarado, por TyC Sports.

Libre: Almirante Brown.

- Zona B, undécima fecha -

Hoy: Deportivo Madryn 0-Atlético Rafaela 1 (Osores) y Chacarita 4 (Blanco 2, Giménez y Cuello)-Deportivo Riestra 2 (Romero 2); Villa Dálmine 1 (Olivera)-Estudiantes de Buenos Aires 0 y Aldosivi 0-Atlanta 1 (Dramisino).

Mañana: 15.30, Tristán Suárez-Racing de Córdoba y Deportivo Madryn-Atlético de Rafaela; 16.00, Mitre-Ferro y Deportivo Maipú-Brown de Adrogué (en San Martín de Mendoza); 17.00, Chaco For Ever-Gimnasia de Jujuy y 18.00, Independiente Rivadavia-Quilmes.

= Posiciones =

Zona A: Agropecuario 23 puntos; Almirante Brown y Def. Unidos 20; Temperley 19; Chicago y San Martín (SJ) 17; Def. Belgrano y Estudiantes (RC) 16; Gimnasia (M), Brown (PM) y Güemes 15; Patronato, San Martín (T) y Alvarado 14; All Boys y Flandria 13; Almagro 12; Morón y San Telmo 8.

Zona B: Chacarita 23 unidades, Quilmes, Dep. Maipú y Rafaela 19; Atlanta 16; Racing (C) e Independiente Rivadavia 15, Brown (A), Estudiantes (BA) y Villa Dálmine 14; Mitre (SE) 13; Gimnasia (J), Aldosivi, Riestra y Dep. Madryn 12; Tristán Suárez 10; Ferro 9 y Chaco For Ever 8.

Con información de Télam