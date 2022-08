Almagro superó a Alvarado y sigue escalando en la Primera Nacional

Almagro superó hoy a Alvarado, de Mar del Plata por 1 a 0, como local y ascendió al noveno lugar del torneo de la Primera Nacional en la continuidad de la trigésima primera fecha del principal certamen del fútbol de ascenso.

El defensor Leonardo Ferreyra (14m. ST) marcó para el "Tricolor", que con este resultado se colocó noveno con 47 puntos, mientras Alvarado por su parte es trigésimo segundo con 28 unidades.

Chaco For Ever por su parte perdió con Guillermo Brown, de Puerto Madryn 1 a 0, como visitante y desperdició su oportunidad de alcanzar a All Boys en la quinta colocación.

El delantero Gonzalo Urquijo (40m. ST) que ingresó en el segundo tiempo fue el autor del tanto para el conjunto patagónico que celebró su decimosegunda victoria en el torneo. Brown es decimoquinto con 41 puntos, mientras que Chaco For Ever es séptimo con 47 unidades.

Independiente Rivadavia, de Mendoza en tanto empató con Temperley 1 a 1 en la provincia cuyana. El delantero Lucas Ambrogio (23m. PT) abrió el marcador para el local y el atacante Luis López (42m. ST) lo igualó para el "Gasolero".

El resultado colocó a Independiente Rivadavia en la décima ubicación con 4 puntos y Temperley es vigesimonoveno con 29 unidades.

Luego jugarán Atlético Rafaela ante San Martín, de San Juan.

La fecha finalizará mañana con los siguientes encuentros: Sacachispas-Almirante Brown (15.00), Defensores de Belgrano-All Boys (19.15, por TV), Quilmes-Deportivo Morón (20.35, por TV) y Nueva Chicago-Estudiantes de Río Cuarto (21.00).

Resultados registrados:

Viernes: Instituto 0-Villa Dálmine 0; San Martin de Tucumán 4 (doblete de Federico Jourdan, Juan Miritello e Iván Maggi -penal-)-Güemes 0

Sábado: Ferro 1 (Enzo Díaz)-Flandria 2 (doblete de Brian Ferreyra); Brown (Adrogué) 1 (Mateo Acosta)-Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2 (Germán Rivero y Mario Galeano); Chacarita 4 (triplete de Ignacio Russo y Ricardo Blanco)-San Telmo 1 (Juan Zurbriggen); Tristán Suarez 1 (Cristian Núñez)-Riestra 1 (Lázaro Romero); Deportivo Maipú 2 (doblete de Damián De Hoyos)-Deportivo Madryn 2 (Rodrigo Castillo y Lucas González); Mitre de Santiago del Estero 2 (doblete de David Romero)-Gimnasia de Jujuy 0; Agropecuario 0-Belgrano 1 (Pablo Vegetti) y Santamarina 1 (Matías Alustiza)-Atlanta 2 (Julián Marcioni y Gonzalo Klusener)

Libre Estudiantes de Buenos Aires.

= Posiciones =

Belgrano 64 puntos; San Martín (T) 55; Instituto 53; Gimnasia (M) 51; All Boys 50; Estudiantes de Río Cuarto 48; Chaco For Ever, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro 47; Independiente Rivadavia 46; San Martín de San Juan y Defensores de Belgrano 45; Deportivo Madryn y Deportivo Riestra 42; Brown (PM) 41; Chacarita 40; Deportivo Maipú (x) Deportivo Morón, Brown (A), Mitre (SE) y Ferro 39; Quilmes 37; Almirante Brown 36; Agropecuario, Guemes y Gimnasia (J) 35; Atlanta 34; San Telmo 32; Temperley y Villa Dálmine 29; Flandria y Alvarado 28; Atlético Rafaela y Nueva Chicago 27; Tristán Súarez 26; Sacachispas 25; Santamarina 24

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes que protagonizaron sus parciales en partido de séptima fecha con Tristán Suárez (1-1).

Con información de Télam