"Para llegar a la lista debes ser decisivo e importante en tu club", dijo Olivier Giroud, de Francia

El delantero del seleccionado de Francia Olivier Giroud estimó que "para llegar a la lista" de los convocados por el seleccionador Didier Deschamps debió "ser decisivo e importante" en Milan, de Italia, el club que lo tiene contratado, y que "es una bendición jugar una tercera Copa del Mundo".

"Para llegar a la lista debes ser decisivo e importante en tu club. Así me pasó con Milan. Me dio mucha motivación y confianza", consideró Giroud desde la sala de prensa especial que la Federación Francesa de Fútbol preparó adyacente al estadio "Jassim bin Hamad" para las conferencias que Deschamps y los integrantes de los "Bleus" ofrezcan durante Qatar 2022.

"También es importante estar preparado cuando te llama el entrenador, creo que lo estuve, es lo que me permitió estar aquí", añadió,

Precisamente, el atacante, de 36 años, fue considerado por Deschamps gracias a su desempeño con Milan, campeón defensor de la Serie A, por lo que resaltó: "Ahora tengo la oportunidad de jugar con este joven grupo de talento que llegó aquí con mucha esperanza".

A la vez que valoró como "una bendición tener la oportunidad de jugar para Francia en una tercera Copa del Mundo", afirmó quien integró el equipo campeón de Rusia 2018 y que también participó en el Mundial de Brasil 2014.

"Con humildad, no pretendemos ser los favoritos, pero confío mucho en este grupo. Daremos un paso a la vez e intentaremos revalidar el título", garantizó Giroud.

El delantero del Milan ofreció la rueda de prensa después de haber recibido un golpe en el entrenamiento presenciado por el presidente del París Saint-Germain, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, y el mediocampista Steven Nzonzi, también campeón en Rusia 2018 y actual jugador del Al-Rayyan, de Doha.

"Siempre hay cierta exposición a las lesiones, pero no debes pensar demasiado en ello y debes entrenarte normalmente", expuso el atacante para restar gravedad a la voz de alarma que se había alzado luego de ese golpe que recibió en la práctica de fútbol.

Por último, sobre su posibilidad de superar a Thierry Henry como máximo artillero histórico de Francia, Giroud, declaró: "Mientras el físico me lo permita, no me pongo límites", en relación a los 46 goles que suma, cinco menos que su compatriota campeón mundial en 1998.

Con información de Télam