"Los dos primeros partidos no jugamos bien y hoy no alcanzó", dijo el mexicano Luis Chávez

Luis Chávez, autor de uno de los goles en el triunfo de México ante Arabia Saudita, reconoció hoy la tristeza que le causó haber quedado eliminado de la Copa del Mundo, pero dijo estar consciente de que el equipo estuvo en deuda ante Polonia y Argentina.

"Los dos primeros partidos no jugamos bien y hoy no alcanzó", admitió.

"Mucha frustración. Tuvimos una desatención y eso nos acaba dejando fuera. No hicimos los que normalmente veníamos haciendo", dijo a los medios de su país.

El jugador del Pachuca señaló que debe hacerse un análisis fuerte: " México tiene que estar siempre en mejores instancias dentro de un Mundial y ahora no pasamos de la fase de grupos. Pase de la alegría por mi gol a esta tristeza de quedar eliminados".

El delantero de 26 años se refirió por último al futuro y subrayó: "Veremos qué va a pasar. Quiénes nos tendremos que ir de esta selección porque no puede pasar esto, México tiene que pasar de fase de grupos, nos pusimos de meta el quinto partido y no pudimos. Me deja una sensación agridulce por el gol y por el resultado".

La selección mexicana, pese a ganarle a Arabia Saudita, no pudo clasificar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 por diferencia de gol con Polonia, equipo con el que compartió el segundo lugar del grupo C ganado por el seleccionado argentino.

