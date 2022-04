Defensa y Justicia no tiene otra opción que el triunfo mañana ante Liga Deportiva de Ecuador

Defensa y Justicia se jugará gran parte de sus posibilidades de ganar el Grupo F y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba mañana a Liga Deportiva de Quito, de Ecuador.

El partido se desarrollará este jueves en el estadio Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, desde las 19.15, con el arbitraje del boliviano Gary Vargas y televisado por ESPN.

Por el mismo grupo esta noche jugarán Antofagasta de Chile y Goianense de Brasil, a las 21.30. Goianense es el puntero con seis unidades, Defensa y Liga con tres y Antofagasta cierra sin unidades.

También jugarán mañana por la Sudamericana: Willsterman (Bolivia)-San Pablo (Brasil) (D, 19.15), Wanderers (Uruguay)-Lanús (Grupo A, 21.30), Barcelona (Ecuador)-Metropolitanos (Venezuela) (A, 21.30); La Calera (Chile)-Santos (Brasil) (C, 21.30) y Oriente Petrolero (Bolivia)-Junior (Colombia) (H, 21.30)

Defensa, con Sebastián Becaccece como entrenador, bajó su nivel de juego y eso lo siente en la Copa de la Liga en donde está sexto en la Zona A y peleando el cuarto puesto de la clasificación con Argentinos y Sarmiento.

En la Sudamericana el equipo de Varela debutó ganando en Chile a Antofagasta (3-1), pero recibió un duro golpe al caer de local ante Goianense (1-0), derrota que lo dejó en complicada situación para clasificar primero.

Liga, segundo en el certamen ecuatoriano a tres unidades del puntero Barcelona, tendrá como nuevo técnico al argentino Luis Zubeldía, en reemplazo de su compatriota Pablo Marini.

Mañana Liga, que fue goleado por Goianense (4-0) y goleó a Antofagasta (4-0), será dirigido de manera interina por el trío integrado por Edison Méndez, Giovanny Espinoza y Rodrigo García.

Zubeldía estará acompañado por Maximiliano Cuberas, como entrenador asistente; Lucas Vivas, como preparador físico; y, Carlos Gruezo, como asistente técnico. Será la segunda etapa de Zubeldía al frente de los universitarios, ya que en 2014 y 2015 estuvo a cargo de su plantel profesional.

Actualmente Liga cuenta con los argentinos Lucas Piovi (ex Fénix, Almagro y Arsenal), Michael Hoyos (ex Estudiantes, Santamarina y Boca Unidos), Zaid Romero (Ex Godoy Cruz y Villa Dálmine) y Tomás Molina (ex Huracán, Almirante Brown, Brown de Adrogué y Ferro) .

+ Probables formaciones +

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsaín; Nicolás Trippichio, Juan Pablo Rodríguez, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Gabriel Hachen y Kevin Gutiérrez; Francisco Pizzini, Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Liga Deportiva: Gonzalo Falcón; José Quintero, Luis Caicedo, Zaid Romero y Luis Ayala; Ezequiel Piovi y Oscar Zambrano; Adolfo Muñoz, Joao Ortiz y Alexander Alvarado; Tomás Molina. DT: Edison Méndez-Giovanny Espinoza-Rodrigo García.

Árbitro: Gery Vargas, de Bolivia.

Cancha: Defensa y Justicia.

Hora de inicio: 21.30.

TV: ESPN.

Con información de Télam