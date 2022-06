Luis Enrique, DT de España, ironizó sobre la Argentina: "Está muy por encima del resto"

El seleccionador español, Luis Enrique, ironizó hoy sobre la Argentina cuando dijo que está "muy por encima del resto" luego de haberle restado importancia a la victoria y título argentino en la Finalissima sobre Italia por 3-0 en Wembley hace 10 días.

"Voy a aprovechar: a la Argentina la veo por encima del resto. Y a Brasil también. Más que nada porque vendrá algún medio brasileño y dirá 'has dicho que Argentina está por encima'. Entonces, Argentina y Brasil, muy por encima del resto", declaró el DT en la conferencia de prensa, según consignaron medios españoles.

Las palabras del exentrenador de Barcelona llegaron luego de una ola de críticas que sufrió cuando dijo: "No nos vamos a volver locos por su 3-0".

Además, su opinión se sumó a la del delantero francés Kylian Mbappé, que aseguró que la Argentina y Brasil no tienen rivales complicados en la Eliminatoria Sudamericana y por eso en los últimos Mundiales no llegan lejos.

"No se trata de que España sea candidata al Mundial o no, sino de mirar las cosas con perspectiva", continuó en la conferencia previa al partido de mañana contra República Checa, por la cuarta fecha del Grupo A2 de la Liga de las Naciones de la UEFA.

"Si alguien quiere que arrasemos en cada partido, es que no sabe lo que es el fútbol moderno: mirad a Francia, por ejemplo, campeona del mundo y de la Nations. No hay nadie que gane fácil; si queréis que seamos diferentes, lo siento pero no lo somos. Pero somos una gran Selección, que pelea por cada partido", afirmó con cierta molestia.

España está ahora segunda en su zona, por detrás de Portugal, luego de igualar con los lusos (1-1) y con los checos (2-2) y de vencer a Suiza (1-0).

Con información de Télam