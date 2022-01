"Cuando se consigue confianza, hay que cuidarla mucho", aseguró el delantero Boyé

El delantero argentino Lucas Boyé, quien atraviesa un buen momento en Elche, de España, aseguró hoy que su presente se lo debe "a la confianza" y que cuando un futbolista la consigue debe "cuidarla mucho".

En declaraciones a TyC Sports, Boyé dijo que la "experiencia vivida" en distintos clubes del mundo le permitió afianzarse como jugador, a los 25 años.

"He pasado varias cosas. Desde que me fui de Newell's nunca fui titular y son etapas que a la larga ayudan. La confianza es lo que más tira en un futbolista. Cuesta conseguirla y se va rápido. Cuando se la tiene hay que cuidarla mucho", manifestó Boyé, quien el domingo pasado marcó un gol ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

"Últimamente no la pasaba bien jugando al fútbol y por suerte eso cambió en Elche. Quizás me impuse mucha presión. La presión era mía y no externa", indicó el exatacante de River Plate.

Boyé también habló de sus ganas de estar en el seleccionado argentino: "Estar en la selección es el sueño máximo, ojalá me llamen, pero no sé cuándo será".

Y por último se refirió a Marcelo Gallardo, entrenador que lo dirigió entre 2014 y 2015 y propició su debut en primera división.

"Lo de Gallardo en River es una locura. No lo imaginaba tanto tiempo de la mano del éxito. Es muy meritorio de su parte y del grupo. Me pone contento. Desde un principio marcó su forma de trabajar. En el año y medio que compartí el día a día, lo noté. Mucha competencia en los entrenamientos y los partidos. Y es posible que haya aumentado a través de los años", indicó Boyé, autor de siete goles para Elche en lo que va de la liga española.

Con información de Télam