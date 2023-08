"Tanto Messi como su familia están felices de estar acá y eso se nota", afirmó Martino

El DT de Inter Miami de Estados Unidos, el rosarino Gerardo Martino, resaltó hoy que el crack rosarino Lionel Messi y su familia están "felices" de vivir en Miami, y apuntó que "se nota" en el semblante de la figura del campeón del mundo en Qatar 2022.

"Lo más importante es lo que dijo en conferencia de prensa, tanto él como su familia están felices de estar acá y eso se nota", señaló Martino ante los periodistas en el día previo a la final de la Leagues Cup que Inter Miami sostendrá ante Nashville, en condición de visitante.

"El técnico de la selección argentina (Lionel Scaloni) dijo que cuando él está contento y feliz es capaz de hacer cosas muy bonitas y esto es lo que sucede. En definitiva es ni más ni menos lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros cuando está disfrutando su ámbito laboral", señaló el "Tata".

Con respecto al partido de mañana, Martino restó importancia a la condición de "invencible" de Inter Miami: "No aplica en este caso ni en ninguno, porque los partidos hay que jugarlos. Hay que demostrar durante los 90 minutos, no alcanza con hablar en la previa y tampoco con los antecedentes", sostuvo.

Y agregó: "Somos un equipo que si bien ganamos de forma holgada hasta acá, hemos sufrido por momentos. Vamos a sentir el hecho de jugar de visitantes y eso pone en igualdad de condiciones la situación del equipo".

Martino destacó que Inter Miami ha "evolucionado" en el juego desde su llegada, que coincidió con la de Messi. Desde entonces, "Las Garzas" ganaron todo lo que jugaron en Leagues Cup, con seis partidos en juego.

"En un marco de mucha mejoría que tenemos por delante, hemos evolucionado, llegar después de 40 o 45 días a una final, nos dará un envión importante", dijo Martino.

El ex seleccionador de Argentina y Paraguay consideró "irrelevante" la continúa comparación entre la liga de los Estados Unidos con la de México, aunque marcó una diferencia: "No es irrelevante los viajes de los equipos mexicanos. Me pasó en la Copa América Centenario 2016 (con el seleccionado argentino). Las distancias eran largas y eso desgasta", puntualizó.

