"Era fundamental volver a ganar", apuntó DT de Huracán, Dabove

El entrenador de Huracán, Diego Dabove consideró como "fundamental" que su equipo volviera a ganar luego de las últimas cuatro presentaciones con derrotas en Liga Profesional y Copa Libertadores, esta última que lo depositó en la Sudamericana, donde hoy debutó con una goleada sobre Guaraní, de Paraguay, por 4 a 1, como local.

"Redondeamos una noche completa. Hoy volvió a aparecer la efectividad, y en un grupo parejo será importante la diferencia de gol. Después de cuatro derrotas, el grupo se mantuvo unido y eso es destacable, porque era fundamental volver a ganar. Tuvimos paciencia para intentar hacer lo que venimos realizando desde hace casi un año", destacó Dabove en la conferencia post partido.

"Las derrotas duelen pero te hacen crecer. Somos muy autocríticos y por eso estos fueron días de mucha reflexión y pocas horas de sueño. Pero ahora ya nos ponemos a pensar de manera urgente en River, nuestro próximo rival en la Liga Profesional, al que recibiremos en casa", evaluó.

Dabove se mostró también "contento por el gran partido del Pata (Lucas Castro). Pensé que nos podía dar esa pausa y ese fútbol que hoy vimos. Tuvo una noche completa y fue uno de los mejores del partido".

"Ahora vamos a esperar a mañana para ver quienes estarán para jugar con River, pero no creo que haya una rotación para el domingo, aunque se viene una seguidilla importante", anticipó.

En tanto su colega de Guaraní, el uruguayo Hernán Rodrigo López, ex delantero de Estudiantes de La Plata, Banfield y Vélez Sarsfield, se quejó de que el árbitro, el peruano Kevin Ortega, los hizo "sentir visitantes con algunas amonestaciones. Y después, con la expulsión de José Moya (ex Huracán) nos costó todo. Pero la diferencia de tres goles me pareció demasiado".

"Cumplimos hasta la expulsión y después nos caímos. No perdíamos desde la primera fecha del torneo paraguayo (10 jornadas),pero tenemos que seguir porque quedan cinco más. En lo personal, y aparte del partido, volver a la Argentina siempre me trae buenos recuerdos de mi época de jugador", finalizó.

Con información de Télam