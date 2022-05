Suspenden nueve meses a jugadora del Tottenham Hotspur por doping

Chioma Obogagu, delantera del Tottenham Hotspur, fue sancionada nueve meses luego de dar positivo en dos controles antidopaje, confirmó este jueves la Asociación Inglesa de Fútbol (FA).

La jugadora, de 29 años e internacional con Inglaterra en tres ocasiones, admitió las infracciones por usar 'canrenona', un diurético que está prohibido y que le fue detectado en una muestra de orina en octubre pasado.

La Comisión Regulatoria que impuso la sanción aceptó que Obogagu cometió las violaciones "sin intención", mientras que el Tottenham alegó que esa sustancia se encontraba en una medicación que su jugadora tomaba para el acné, que le fue prescripta en Estados Unidos y que "desconocía" que estuviese prohibida.

"La jugadora fue acusada con dos cargos por no respetar el reglamento antidopaje de la FA por la presencia y el uso de canrenona, una sustancia prohibida que le fue detectada en una muestra de orina durante una prueba al plantel el 7 de octubre de 2021", explicó la FA.

La jugadora recalcó por su parte que "la medicación no tenía efectos sobre mi rendimiento, pero aun así cometí el error por no ser lo diligente que debería, y como resultado, no puedo jugar al deporte que amo hasta que cumpla mi suspensión".

Con información de Télam