Stillitano: "El objetivo de Independiente es que el hincha se sienta identificado con el equipo"

El director técnico de Independiente, Leandro Stillitano, aseveró hoy que el principal objetivo del club para 2023 "es que el hincha se sienta identificado con el equipo" a través del "nuevo proceso que se inicia" con él como debutante y con "la nueva conducción del club".

"El objetivo de Independiente para 2023 es que el hincha se sienta identificado con los jugadores, con el equipo, en este nuevo proceso que se inicia con mi debut como entrenador principal y con la nueva conducción del club", apuntó Stillitano en declaraciones para el canal oficial de la Liga Profesional de Fútbol en YoutuBe.

"A partir de lograr eso, la idea es crecer y avanzar en otras metas", añadió quien se inició como técnico en San Martín, de Burzaco, cuando militaba en Primera D.

En referencia a su crecimiento como conductor táctico, Stillitano reseñó: "Cuando estaba en 'Sanma', para crecer en la profesión, me acerqué a ver los entrenamientos de la reserva de Banfield cuando estaba a cargo de Ariel Holan, quien me convocó para su cuerpo técnico cuando pasó a dirigir en Defensa y Justicia. Eso y después acompañar a Gustavo Quinteros fue fundamental para que me perfeccionara".

Su intención de pasar a dirigir un plantel de primera división databa de "hace tiempo y justo se dio ahora en que Independiente buscaba técnico" y a él se le "terminaba el contrato con Colo Colo", equipo en el que como ayudante de campo de Quinteros se coronó campeón 2022 de la liga chilena.

Por su propósito de "un mayor crecimiento profesional y por ser hincha del 'Rojo' desde muy chico, cuando era vecino de Avellaneda", el técnico de 39 años, resaltó que "dirigir a Independiente es un privilegio, a la vez que un placer y una responsabilidad total".

Precisamente, para contar con mayores herramientas para su profesión y como otro medio de vida en sus comienzos, el exjugador de Lugano y Dock Sud ejerció la licenciatura en Recursos Humanos y la diplomatura en Coaching Deportivo.

En otro orden, Independiente recibió en las últimas horas una oferta concreta de Internacional, de Porto Alegre, a pedido de su entrenador, el argentino Eduardo Coudet, por el volante Lucas Romero, la que fue rechazada por estimarla como baja, aunque la negociación puede avanzar si el club brasileño acepta hacerse cargo de la deuda que los del 'Diablos' mantienen con el 'Perro'.

A la vez, el manager Pablo Cavallero avanzó para la contratación del arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Rodrigo Rey, a quien le ofreció un vínculo por tres años. De todos modos la dirigencia deberá decidir si está en condiciones económicas de adquirirlo.

Con información de Télam