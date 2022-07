Montenegro piensa en Heinze como futuro entrenador de Independiente

(Agrega declaraciones de Falcioni)

Daniel "Rolfi" Montenegro, secretario deportivo de Independiente, ya se contactó con Gabriel Heinze para hacerle conocer la intención de que se convierta en el futuro entrenador de Independiente, en el presente certamen de la Liga Profesional (LPF).

Fuentes de la entidad de Avellaneda le confiaron a Télam que el exjugador, de 43 años, “llamó por teléfono a (Gabriel) Heinze y en los próximos días pautarán una reunión”, remarcó el portavoz consultado.

El equipo "rojo" está siendo dirigido en forma interina por el bahiense Claudio Graf, desde hace tres partidos, una vez efectivizada la salida de Eduardo Domínguez, luego de perder el clásico con Racing Club (0-1).

El entrerriano Heinze, de 44, condujo anteriormente a Godoy Cruz de Mendoza, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield en el ámbito local. Su última experiencia laboral data del Atlanta United, de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, y actualmente reside en Madrid.

Mientras tanto, el Secretario, Héctor ‘Yoyo’ Maldonado impulsaría el retorno de Julio Falcioni como entrenador, aunque esta noche el propio técnico que el pasado miércoles 20 cumplió 66 años, aseguró en ESPN no saber "nada al respecto".

"Las formas que usó el manager de Independiente, Daniel Montenegro, para que yo me fuera en mi paso anterior por el club no fueron las correctas, y le dije en la cara que estaba haciendo mal su trabajo, porque hablaba con otros técnicos mientras yo estaba en funciones y ellos me consultaban a mi si me estaba por ir. Por eso, si hay alguien que no me va a llamar para volver será el ´Rolfi´", disparó Falcioni.

"Y por eso sostengo que tendrían que pasar muchas cosas para que vuelva a Independiente, máxime si va a haber elecciones en dos meses", refrendó.

En otro orden, el vicepresidente Pablo Moyano apuntó directamente al PRO como el “responsable” de los graves incidentes que se produjeron en la tarde-noche del viernes, en las inmediaciones de la sede de la entidad, cuando se desarrollaba la Asamblea.

“El PRO se metió en la política de Independiente. La marcha del viernes fue convocada por (Patricia) Bullrich, (Néstor) Grindetti y (Cristian) Ritondo”, dijo el directivo, en sintonía con lo expresado por Hugo Moyano, su padre y titular de la entidad de Avellaneda.

“Mandaron a 300 activistas de PRO a cometer los actos violentos que se vieron el viernes” insistió Moyano, en declaraciones al programa radial "Crónica anunciada" (FM Futurock).

"Es entendible la calentura del socio, pero es obvio que ellos no destrozaron la sede", agregó el dirigente.

Pablo Moyano amplió su mirada y destacó que “las declaraciones de los detenidos pueden revelar que los ataques estuvieron arreglados”, manifestó en relación a que varios de los simpatizantes aprehendidos por la Policía provincial era -simplemente- gente que se encontraba en los alrededores de la sede de avenida Mitre y no había participado de los violentos episodios.

Moyano (hijo) indicó que el “miércoles habrá una reunión con las agrupaciones y se definirá la fecha para las próximas elecciones” aseguró.

Con información de Télam