"La convocatoria me tomó por sorpresa y tengo una ilusión enorme", confesó Ángel Correa

Ángel Correa sufrió ser el jugador 27 de los 26 convocados inicialmente para el Mundial de Qatar y por eso hoy se mostró "sorprendido" con meterse en la lista en reemplazo del lesionado Nicolás González, cambiando ese estado de tristeza por otro, ese que le genera ahora "una ilusión enorme".

"La verdad que me tomó por sorpresa esta convocatoria, porque me agarró en Rosario disfrutando con mi familia. Por eso ahora me voy a Qatar con una ilusión enorme”, le indicó esta noche Correa a Rosario 3 en el aeropuerto Islas Malvinas, de Fisherton, a punto de embarcarse rumbo a Buenos Aires.

“Hablé con Thiago Almada (también reemplazará al lesionado Joaquín Correa) y está muy feliz. Es una alegría enorme, un premio a todo el trabajo que vengo haciendo estos años, y lo voy a disfrutar al máximo”, vaticinó el atacante de Atlético de Madrid.

El rosarino había sido parte del plantel campeón de la Copa América de Brasil 2021 y el técnico Lionel Scaloni lo había dejado inicialmente en la puerta de esta Copa del Mundo, pero supo tragar saliva en ese momento y ahora le llegó el momento de la recompensa.

Con información de Télam