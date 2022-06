Vigil: "Este equipo de Las Leonas está preparado para conseguir un nuevo oro mundialista"

(Por Marcos González Cezer).- Sergio Vigil, exentrenador del seleccionado argentino femenino del hockey sobre césped, Las Leonas, con el que ganó el Mundial 2002 y dos medallas olímpicas, afirmó que el equipo "albiceleste" "está preparado para conseguir un nuevo oro" en el torneo ecuménico que comenzará este viernes porque "tiene hambre, sintonía humana y colectiva, y eso es determinante para lograr grandes conquistas".

"Argentina tiene un equipazo. Hay un buen complemento entre experiencia y juventud. Veo que este equipo tiene en los ojos algo distinto cuando juega. Este equipo tiene espíritu de conquista y una convicción silenciosa", destacó "Cachito" Vigil en diálogo con Télam.

Vigil, DT del seleccionado femenino de hockey de Chile, dirigió a Las Leonas entre 1997 y 2004, período en el que Argentina logró dos medallas olímpicas (plata en Sydney 2000 y bronce en Atenas 2004); el Mundial de Perth, Australia, en 2002; y el Champions Trophy de Amstelveen, Países Bajos, en 2001.

El equipo albiceleste debutará en la Copa del Mundo -que se disputará del 1 al 17 de julio en en Terrassa, España, y Países Bajos- ante Corea del Sur el sábado 2, por el Grupo C, también integrado por el local España y Canadá.

Las Leonas, segundas en el ranking mundial, se clasificaron al Mundial al ganar la Copa Panamericana con victoria en la final ante el anfitrión Chile (4-2), el pasado 29 de enero en Santiago.

El equipo argentino, campeón mundial en Perth 2002 y Rosario 2010, logró, además, tres preseas de plata en el torneo ecuménico: Mandelieu, Francia, 1974; Berlín, Alemania, 1976 y Dublín, Irlanda, 1994, y tres medallas de bronce: Madrid, España, 1978 y 2006 y La Haya, Holanda, 2014.

Argentina obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio la medalla de plata, al igual que en Sidney 2000 y Londres 2012, y, además, logró las preseas de bronce en los de Atenas 2004 y Beijing 2008.

-Télam: Las Leonas ganaron este año la Copa Panamericana y la Pro League de forma invicta con 13 triunfos y 3 empates en 16 partidos. Fueron el equipo más goleador, contaron con la máxima anotadora del torneo (Agustina Gorzelany) y el arco menos vencido. ¿En qué estado están?

-Sergio Vigil: Las Leonas ganaron la Copa Panamericana que es un torneo muy complejo y difícil de jugar. Argentina siempre es el candidato y es el único equipo que juega ese torneo con la presión de saber que un segundo puesto es derrota, aunque con ese lugar se clasifique a un Mundial. Entonces, es un torneo que tiene mucha presión y Argentina logró superar eso y lo ganó con autoridad en una final muy reñida, pero fue un justo ganador. Fue el mejor equipo del torneo.

En cuanto a la Pro League, empiezo por lo fantástico e histórico: Argentina lo ganó en forma invicta. Para mi fue el equipo que mejor jugó en el torneo, en todos los aspectos. Además, en cada partido mostró algo nuevo; logró un nuevo crecimiento; en cada en encuentro fue mas consistente y es más, jugó con India, ya con el título ganado, sabiendo que la cabeza ya empieza a estar en el Mundial. Eso demuestra que es un equipo que siempre está hambriento.

Ganó en forma invicta un torneo muy importante y desgastante. Además, logró un triunfo histórico: le dio un nuevo título a Argentina. Un título que no tenía. Lo consiguió por primera vez en la historia. La Pro League, dentro de unos años va a tomar un valor importantísimo pero ahora quedó minimizada porque ya empieza el Mundial. Pero hay que darle una valor muy grande. Es un torneo que tiene su dimensión y magnitud por sí solo porque están los Juegos Olímpicos, el Mundial y la Pro League, son los tres torneos más importantes del hockey. El equipo está en un estado de mucha confianza y consistencia, y, sobre todo, en cada partido crece un poco más y juega mejor que el día anterior. Preparado para dar el gran asalto mundial.

-T: Después de los últimos resultados, ¿Las Leonas llegan al Mundial de punto o son banca?

-SV: Argentina hace veinte años que nunca llega como punto al Mundial. Las Leonas son equipo que se potencia ante la presión y acepta con orgullo ir de banca porque tiene con qué sustentarlo. Es uno de los países que siempre está entre los cuatro candidatos para ganar. Y esto no tiene que ser una presión; simplemente un orgullo porque Argentina se ganó ese lugar por su rendimiento, por su capacidad individual y colectiva demostrada a través del tiempo en los distintos equipos de Leonas que fueron participando en los mundiales.

-T: ¿Cuáles son los puntos altos y bajos del equipo?

-SV: Los puntos altos son: la capacidad individual de las jugadoras, las 18 jugadoras son de un nivel técnico físico impresionante. Ese es un punto altísimo. Solo Países Bajos es comparable con Argentina. Estos países le sacan muchas diferencia a todos los demás equipos en su capacidad individual

Otro punto altísimo de Argentina es que es uno de los equipos que mejor presiona y más asfixia a sus rivales. Me tocó vivirlos con nuestras chicas en Chile. Desde la primera delantera hasta la última defensora aman defender y utilizan la recuperación de la pelota como una posibilidad de ataque; entonces lo disfrutan.

Otro es el control de la pelota. Al equipo argentino es muy difícil sacarle la pelota. Sus volantes tienen mucha calidad de movimientos, de recepciones. Otro es que cuando de lo presiona, sus defensoras y además la versatilidad que tiene en el ataque, genera constantemente situaciones de gol; córner cortos; tiros al arco. Es un equipo muy compacto que está muy equilibrado entre su juego defensivo y el de posesión y el juego vertical y eso lo hace muy fuerte. Sobre las cosas débiles no las voy a nombrar porque no me gustaría darle ninguna pista a ningún otro país del mundo así que no voy a dar los puntos débiles de Argentina.

-T: Argentina fue campeón mundial en Perth y Rosario. ¿Está el actual equipo listo para conquistar otra medalla de oro?

-SV: Sin dudas, este equipo está preparado para conseguir un nuevo oro mundialista. Tiene hambre, sintonía humana y colectiva y eso es determinante para lograr grandes conquistas. Tiene un equipazo. Hay un buen complemento entre experiencia y juventud y veo que este equipo tiene en los ojos algo distinto cuando juega. Este equipo tiene espíritu de conquista y una convicción silenciosa. Ese espíritu se refleja corporalmente en las actitudes que tienen dentro y fuera de la cancha, pero tiene la capacidad de que ese grito interno que está buscando oro mundial esté en silencio hacia el afuera pero sí se trasmite en la acciones internas del equipo. Es un equipo que está hambriento y equilibrado.

Con información de Télam