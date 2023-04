"Me voy conforme porque jugamos un gran partido", dijo DT de Boca, Mariano Herrón

El entrenador interino de Boca Juniors, Mariano Herrón se fue conforme con la actuación de su equipo que igualó con nueve hombres esta noche ante el Monagas, de Venezuela en la ciudad de Maturín, por la primera fecha del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

"Quiero felicitar a mis jugadores porque hicieron un gran partido, un gran esfuerzo y a veces pasan estas cosas, se hace todo el desgaste para ganar", expresó Herrón en la conferencia post partido.

"No tengo absolutamente nada que decir del arbitraje. Creo que fue un partido correcto. Tendremos que ver las jugadas si fueron expulsiones o no, más la de Facundo Roncaglia en el segundo tiempo, no hay mucho qué decir", señaló.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El técnico será el entrenador el próximo domingo ante Colón por la 10 fecha de la Liga profesional, a la espera que la secretaría de fútbol contrate o anuncie en las próximas horas el reemplazante del despedido Hugo Ibarra, el 28 de marzo pasado.

Para ese partido el técnico rotará futbolistas ya que el miércoles próximo enfrentara a San Lorenzo por la Liga desde las 16.30 en el Nuevo Gasómetro.

En cuanto a los lesionados Miguel Merentiel estuvo apenas 9 minutos en la cancha y salió por una dolencia muscular en su gemelo izquierdo que, sin dudas, suma preocupación.

La "Bestia" entró a los 30 minutos del segundo tiempo por Darío Benedetto -que también salió tocado- y se retiró a los 39, en su lugar ingresó Norberto Briasco.

Boca ya jugaba con 10 por la expulsión de Bruno Valdez. Minutos después Roncaglia también vio la roja y Boca terminó jugando con nueve en Venezuela.

Con información de Télam