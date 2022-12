Integrantes del seleccionado inglés se muestran solidarios con Kane

El seleccionador de Inglaterra Gareth Southgate y el volante Jordan Henderson, en nombre de sus compañeros, estimaron que el goleador Harry Kane "no tiene nada que reprocharse", en un gesto solidario hacia el capitán del equipo que marró un tiro penal en el encuentro de cuartos de final ante Francia (1-2) por el Mundial Qatar 2022.

"Como era de esperar, Harry (Kane) está muy, muy bajo, desconsolado pero no tiene nada que reprocharse. Estamos en la posición a la que llegamos debido a su liderazgo y objetivos", resaltó Southgate, en diálogo con BBC Sports.

"Ganamos y perdemos como equipo. Ha sido increíble para nosotros y confiable en esas situaciones (de ejecutar penales); no estaríamos aquí. No hubiéramos llegado a cuartos de final si no fuera por él", enfatizó el director técnico.

Previamente a esa fallida ejecución, el atacante del Tottenham había convertido otro penal, engañando a su compañero de equipo londinense, Hugo Lloris. Ese tanto supuso el 1-1 parcial.

Por eso, Henderson tomó la posta de sus compañeros para alegar: "Sabemos cuántos penales ha marcado Harry para nosotros, cuántos goles ha contribuido para que lleguemos hasta aquí, no hay nada que reprocharle", dijo.

"Será más fuerte para esto en el futuro. Es un delantero de clase mundial y nuestro capitán. Se recuperará. Lo apoyaremos para eso", subrayó el mediocampista del Liverpool.

Con información de Télam