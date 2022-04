Gorosito justificó el triunfo y habló de su pelea con Espinoza

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, habló de un triunfo justo de su equipo sobre Unión por 1 a 0, de local, y destacó la mejora de sus jugadores en el segundo tiempo.

“El primer tiempo fue muy trabado, sin espacios, no encontramos la posibilidad de manejar bien la pelota. Mejoramos en el segundo tiempo donde fuimos más claros y ellos nos complicaron muy poco”. expresó "Pipo".

Luego manifestó: “Mantenemos el mismo dibujo táctico desde que empezamos, y es importante que el nivel individual que viene en levantada y eso potencia el equipo”.

Gorosito se refirió a su expulsión y a la fuerte discusión que tuvo con Fernando Espinoza: “no me gustan las injusticias y hay que fijarse quien tiene problemas con todo el mundo, quiere decir que el problema es él. No me gustan los arrogantes y los soberbios. Nadie es más que nadie”.

Sobre la intervención del VAR opinó que “hay jugadas desde nuestra posición que son difíciles de ver pero hay cuestiones que deben ser más claras. Por ejemplo las manos son manos y punto, intencionales o no. Así se terminan algunas polémicas”.

Por último remarcó: “Todos queremos más y las cosas se construyen de a poco, no de un día para el otro. Venimos bien y ojalá sigamos con posibilidades hasta el final”.

Con información de Télam