“Nos estamos haciendo cada vez más fuertes", dijo el DT de Gimnasia, Gorosito

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, valoró hoy "el orden y el trabajo en conjunto del equipo" y destacó la "solidaridad y la convicción" de sus jugadores para ganar de local, "donde nos estamos haciendo fuertes" tras la victoria sobre Godoy Cruz de Mendoza por 2-0

“Nos estamos haciendo cada vez más fuertes, por suerte. Me voy conforme con todo, por el orden y el trabajo en conjunto del equipo. Desde los de arriba -por los atacantes- y el esfuerzo para defender porque otra vez no nos han hecho goles", dijo el DT, en conferencia de prensa.

El entrenador destacó "el orden, el convencimiento y cómo se reponen después de cada golpe. El agradecimiento por parte del Cuerpo Técnico al equipo es total", señaló.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cuanto al desarrollo del encuentro, el ex DT de Tigre indicó que "fue un partido completamente duro, muy friccionado, de mucha lucha y por suerte, en el segundo tiempo corregimos, mejoramos y creo que ganamos de medida justa”.

“Creo que no sufrimos, más allá de esa atajada que tuvo Rodrigo (Rey) y si bien nosotros tuvimos muchas insinuaciones, tuvimos nuestras chances para poder sacar adelante el partido”, describió.

"Eric (Ramírez) está bien y fue un golpe duro. Chávez (Lautaro) recibió un patadón. Veremos cómo los reemplazamos en Copa Argentina", dijo en vistas al partido del martes venidero ante Patronato, cuando se medirá por octavos de final del certamen federal, en el estadio Centenario de la ciudad de Resistencia.

En cuanto al delantero Eric Ramírez, el cuerpo médico de Gimnasia informó que el jugador "tiene un esguince en el ligamento lateral interno", por lo que será evaluado en la semana. En principio, el atacante estaría cerca de un mes fuera de las canchas.

Por último, Gorosito, consultado por la campaña del equipo y sus expectativas, manifestó: "Mantengo la tranquilidad, vivo el día a día, no te genera ansiedad, que no es buena para nada. Tienen que estar calmos los jugadores y no jugar partidos que aún no se dan. Faltan muchísimos partidos, una eternidad”, concluyó.

Con información de Télam